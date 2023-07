To nie film o lalkach – recenzja Barbie

Ale czy aby na pewno wszystkie są idealne? W filmie Grety Gerwig jest przecież pewna Dziwna Barbie (Cate McKinnon) , z której inne lalki szydzą – i za plecami, i prosto w oczy. Ta, która ma odjechaną fryzurę, nie stara się ładnie wyglądać, chodzi w glanach i niemodnych ciuchach, czasem ma jakieś rozmazane malunki na twarzy, wygaduje „dziwaczne” rzeczy i jeszcze „dziwaczniej” się zachowuje. I czy aby na pewno jest to świat idealny? Zależy dla kogo... Jeśli w firmie Mattel wyprodukowano cię jako wiecznie niedorosłą Skipper, to masz trochę gorzej – po prostu jesteś głównie od tego, żeby opiekować się bobasami. Jeśli zaś jesteś Kenem... Cóż, Ken istnieje tylko po to, by ogrzać się w ciepłym spojrzeniu Barbie. Tylko gdy ona na niego spojrzy, może istnieć naprawdę i wyrażać sobą jakiś egzystencjalny cel. Generalnie stanowią ozdobę i uśmiechnięty dodatek do tej naprawdę liczącej się lalki. A co dopiero ma powiedzieć Allan (Michael Cera), jedyny w swoim rodzaju „przyjaciel Kena”? Przecież dziewczynki nawet nie bardzo pamiętają, że kiedyś skierowano do sprzedaży taki model... Tkwi samotnie, niedopasowany do plastikowej rzeczywistości, olewany przez prawie wszystkich.

W tej całej palecie agresywnych kolorów i lalczynych modeli na plan pierwszy wysuwa się nasza bohaterka. To Barbie... stereotypowa. Zabawka, na przykładzie której często punktuje się bezrefleksyjny konsumpcjonizm i wcieloną ideę kapitalizmu, kapitalistyczne żerowanie na dzieciach, podbechtanych reklamami firmy Mattel, by dostać kolejny kolorowy i bynajmniej nie tani dodatek do swojej nietaniej lalki. Lalka, o której mawia się, że w rezultacie przyczyniła się do cofnięcia feminizmu o 50 lat. Nasza Stereotypowa Barbie (Margot Robbie) to właśnie ta, która mieszka w wymarzonym domku z basenem i zjeżdżalnią, imprezuje, jeździ cadillakiem i spędza beztrosko czas na plaży z przyjaciółkami i zapatrzonymi Kenami. Zwłaszcza jeden z nich (Ryan Gosling) do niej wzdycha, robiąc wszystko, co w jego mocy, żeby wkraść się w łaski plastikowej kobiety... Niestety, prócz blond grzywki i opalenizny, nie dysponuje on niczym szczególnym, bo nawet surfingowa deska nie czyni z niego modelu surfera, co gryzie go wewnętrznie. I do tego tytułowa bohaterka nie wyraża nim żadnego większego zainteresowania, co gryzie go jeszcze bardziej.