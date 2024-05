Jean Reno w bardzo nietypowej roli. Zobaczcie zwiastun filmu My Penguin Friend

Do sieci trafił zwiastun zwiastun uroczej, autentycznej historii o przyjaźni pingwina i rybaka. W roli głównej Jean Reno.

My Penguin Friend, wyreżyserowany przez brazylijskiego reżysera Davida Schurmanna, opowiada historię brazylijskiego rybaka, który uratował pingwina i połączyła ich niezwykła więź. W roli Joao występuje doskonale znany, francuski aktor Jean Reno.

My Penguin Friend wyreżyserował brazylijski filmowiec David RIbeiro Schurmann. Producentami filmu są Shaked Berenson, Patrick Ewald, Robin Jonas, Jonathan Lim, Nicolas Veinberg, Steven P. Wegner i Andreas Wentz.

W tej chwili film ma zaplanowaną premierę w kinach w USA, gdzie pojawi się 16 sierpnia. Dalsze losy widowiska nie są znane, ale nawet jeśli nie trafi do kin w Europie, to z pewnością można go będzie znaleźć w VOD.