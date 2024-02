Ryan Gosling zaśpiewa na gali Oscarów piosenkę I'm Just Ken z filmu Barbie

Sukces Barbie sprawił, że niemal pewne było, że jakaś piosenka z tego filmu zostanie wykonana w trakcie gali. Teraz pojawiły się doniesienia, że to Ryan Gosling zaśpiewa I'm Just Ken na 96. ceremonii rozdania Oscarów w przyszłym miesiącu. Są to co prawda wiadomości pochodzące od tzw. dobrze poinformowanych źródeł, a nie z oficjalnych komunikatów Akademii, ale coś musi być na rzeczy.

Ryan Gosling zaśpiewa na gali Oscarów

Warto dodać, że I'm Just Ken jest nominowany w tym roku do Oscara w kategorii Najlepsza oryginalna piosenka wraz z inną piosenką z Barbie What Was I Made For? Podobno wszystko w rękach Goslinga, od którego zgody zależy czy występ dojdzie do skutku.