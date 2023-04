Strażnicy Galaktyki 3 rozczarują? To może być wielki problem dla Marvela

Zmęczenie superbohaterskimi produkcjami zaczyna coraz bardziej dawać się we znaki Marvelowi. Ant-Man i Osa: Kwantomania zarobiła na całym świecie zaledwie 466,8 mln dolarów, czyli mniej nawet od pierwszej części (518,8 mln USD). Ant-Man 3 może więc przynieść ogromne straty finansowe, które Disney zamierza częściowo odbić na sprzedaży filmu na VOD i płytach DVD oraz Blu-ray, dlatego produkcja może szybko nie trafić do biblioteki Disney+. Jeżeli Marvel mógł liczyć na sukces któregokolwiek tegorocznego filmu, to z pewnością na Strażników Galaktyki 3. Produkcja ostatnio otrzymała nowy zwiastun, na którym mogliśmy zobaczyć Sylvestra Stallone’a jako Stakara Ogroda. Jednak najnowsze prognozy finansowe wskazują, że film Jamesa Gunna rozczarowuje i nie przyciągnie tłumów do kin.

Strażnicy Galaktyki 3 rozczarują wynikami finansowymi z kin?

Według najnowszych szacunków serwisu Deadline Strażnicy Galaktyki 3 zarobią w weekend otwarcia w Ameryce zaledwie 130 milionów dolarów. To wynik lepszy od pierwszych Strażników Galaktyki (94,3 mln USD), ale gorszy od drugiej części (146,5 mln USD).