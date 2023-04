The Marvels zmienił płeć jednej z postaci. Fatalne oceny pierwszego zwiastuna

To jeden z najniżej ocenianych zwiastunów filmów Marvela.

Niektórzy uważają, że tak duża liczba łapek w dół nie wynika z kiepskiej zapowiedzi samego filmu, czy też braku oczekiwania na kontynuację Kapitan Marvel, ale tocelowe działanie hejterów, którzy zaniżają ocenę zwiastuna. Wśród grup fanowskich nie brakuje takich, którzy nie chcą produkcji poświęconym superbohaterkom, jak również przeciwników Brie Larson. Warto jednak wspomnieć, że nie ma żadnych dowodów na to, że w tym przypadku była to jakakolwiek fanowska inicjatywa, aby „bombardować” zwiastun łapkami w dół.

Słabe przyjęcie zwiastuna The Marvels

Do premiery The Marvels pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w tym tygodniu studio rozpoczęło promocję swojego filmu. Jednak Marvel chyba nie spodziewał się tak kiepskiego przyjęcia pierwszego zwiastuna filmu. Materiał na głównym kanale Marvel Studios ma 14 milionów wyświetleń, z czego łapki w górę i w dół podzieliły się niemal po równo. Łapek w górę jest obecnie 432 tysiące, zaś w dół 437 tysięcy. Takich wyników nie miał dotąd żaden inny zwiastun kinowego widowiska z MCU, a nawet z konkurencyjnych uniwersów, jak chociażby Morbius od Sony Pictures.

Wpływ na odbiór zwiastun mogła mieć również informacja, że Mavel zmienił płeć jednej z postaci, która pojawi się w filmie. W komiksach Dar-Benn był postacią męską, zaś w filmie w główną antagonistkę wciela się Zawe Ashton. Oryginalnie był to generał Kree, który spiskuje z Ael-Danem, aby obalić ówczesnego imperatora, wrabiając go w zabójstwo Skrulli. Dar-Been pomagać będzie Ty-Rone, którego zagrał Daniel Ings. Prawdopodobnie to postać, która w filmie zastąpi nieobecnego Ael-Dana.