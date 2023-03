Ant-Man i Osa: Kwantomania wielką porażką Marvela. Film przyniesie ogromne straty

Trzecia część przygód Ant-Mana od sześciu tygodni wyświetlana jest w kinach, ale wpływy z kolejnych dni nie są zadowalające dla Marvela i jeżeli nie wydarzy się żaden cud, to produkcja przyniesie studiu ogromne straty. Chociaż film zanotował 17 najwyższe otwarcie dla produkcji z MCU, zarabiając 106,1 mln dolarów, to już w drugi weekend Ant-Man i Osa: Kwantomania zaliczyli niechlubny rekord najwyższego spadku wpływów w historii uniwersum. W kolejnych weekendach spadki były nieco niższe, ale film zdołał na rynku amerykańskim do tej pory zarobić zaledwie 209,8 mln dolarów, co klasyfikuje go dopiero na 24 miejscu na liście najbardziej dochodowych produkcji z MCU (na 31 filmów. Również na pozostałych rynkach Ant-Man 3 szybko zaczął tracić widzów na rzecz konkurencji i globalnie produkcja zarobiła zaledwie 464,8 mln dolarów.

Ant-Man i Osa: Kwantomania przyniesie ponad 100 mln dolarów strat

To mniej od pierwszej części Ant-Mana (518,8 mln USD) oraz Ant-Man i Osa (623,1 mln USD). Najnowszemu filmowi Marvela ciężko będzie dobić do 500 mln dolarów globalnych wpływów, a to zdecydowanie za mało, aby pokryć koszty produkcji, które wyniosły 200 mln USD oraz marketingu, na które przeznaczono około 100 mln dolarów.