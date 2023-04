James Gunn nie chciał Thora w Strażnikach Galaktyki 3. Avengersi zniszczyli jego plan

James Gunn w wywiadzie dla Rolling Stone ujawnił, że dołączenie Thora do Strażników Galaktyki było sprzeczne z jego planami na trzecią odsłonę serii. Reżyser nie znał zakończenia Avengers: Koniec gry podczas pierwszych szkiców historii do Strażników Galaktyki 3. Na całe szczęście Taika Waititi zgodził się odłączyć superbohatera od kosmicznej drużyny, tym samym Gunn mógł wrócić do swoich pomysłów.

Zdecydowali się na to zakończenie w trakcie montażu. I nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądać. Avengers: Koniec gry wyszedł niedługo po tym, jak zdecydowałem się nakręcić nowych Strażników Galaktyki. Więc nie miałem wiele do powiedzenia na temat tego, co było w tym filmie, a potem się dowiedziałem o zakończeniu i pomyślałem: „Co do cholery mam z tym zrobić?” To wtedy Kevin [Feige] powiedział mi, że Taika zrobi Thora i będziemy mieć w nim Strażników Galaktyki. Powiedziałem „Dzięki Bogu!”. Szczerze mówiąc, Thor nigdy nie miał być w tym filmie. Taika wziął to na siebie. Nie zamierzałem tworzyć filmu z Thorem.