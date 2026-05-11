Stellar Blade 2 powstaje bez Sony. Shift Up celuje w jeszcze większy sukces

Maciej Petryszyn
2026/05/11 20:00
Wydane 2 lata temu Stellar Blade okazało się udanym debiutem w segmencie AAA dla koreańskiego Shift Up. Nic więc dziwnego, że niemal od razu zaczęto mówić o sequelu.

Sequel ten więc powstaje już od pewnego czasu. I najwyraźniej ma się dobrze.

Więcej o Stellar Blade 2 już w tym roku

Spółka Shift Up Corporation opublikowała nowy raport finansowy, z którego możemy dowiedzieć się kilku kwestii na temat Stellar Blade 2. Jak możemy wyczytać, produkcja sequela postępuje sprawnie i, według zapewnień, tytuł jest na dobrej drodze, by sprostać jakościowym wymaganiom studia. Co jednak ciekawe, o ile wydawcą pierwszej części było Sony Interactive Entertainment, tak część druga najwyraźniej będzie wydana przez Shift Up własnym sumptem. Firma liczy, iż nadchodząca produkcja osiągnie znacząco lepsze wyniki od pierwowzoru. A przypomnijmy, że ten dotychczas rozszedł się na całym świecie w szacowanej liczbie 6,1 miliona egzemplarzy.

O wspomnianym Stellar Blade 2 wiemy na razie niewiele. Są jednak plotki, że akcja gry przeniesie nas do postapokaliptycznych Chin, a konkretnie niemal martwego Chongqingu. Samo Shift Up przyznało niedawno, iż nie ma zamiaru odkrywać kart. Jednocześnie jednak we wspomnianym raporcie zapewniono, iż większą liczbę szczegółów dostaniemy jeszcze w tym roku. Podobnie ma być z tajemniczym Project Spirits, którego wydawcą będzie Level Infinite.

Co ciekawe, Koreańczycy nie wykluczają przy tym wszystkim, że sama marka Stellar Blade będzie z biegiem czasu poszerzana. Mowa tutaj choćby o ekspansji na kolejne platformy. Warto bowiem pamiętać, że pierwsza część ukazała się jedynie na konsoli PlayStation 5 i komputerach osobistych. Chociaż niedawno twórcy sugerowali, iż ostrzyć zęby mogą także posiadacze Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Brane pod uwagę są również różne współprace oraz promocje, by zainteresowanie franczyzą przed premierą sequela było jak największe.

Źródło:https://twistedvoxel.com/shift-up-says-stellar-blade-sequel-is-progressing-smoothly-and-will-be-self-published/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

