Stellar Blade 2 powstaje bez Sony. Shift Up celuje w jeszcze większy sukces

Wydane 2 lata temu Stellar Blade okazało się udanym debiutem w segmencie AAA dla koreańskiego Shift Up. Nic więc dziwnego, że niemal od razu zaczęto mówić o sequelu.

Sequel ten więc powstaje już od pewnego czasu. I najwyraźniej ma się dobrze.

Więcej o Stellar Blade 2 już w tym roku

Spółka Shift Up Corporation opublikowała nowy raport finansowy, z którego możemy dowiedzieć się kilku kwestii na temat Stellar Blade 2. Jak możemy wyczytać, produkcja sequela postępuje sprawnie i, według zapewnień, tytuł jest na dobrej drodze, by sprostać jakościowym wymaganiom studia. Co jednak ciekawe, o ile wydawcą pierwszej części było Sony Interactive Entertainment, tak część druga najwyraźniej będzie wydana przez Shift Up własnym sumptem. Firma liczy, iż nadchodząca produkcja osiągnie znacząco lepsze wyniki od pierwowzoru. A przypomnijmy, że ten dotychczas rozszedł się na całym świecie w szacowanej liczbie 6,1 miliona egzemplarzy.