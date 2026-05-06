Świetne oceny, fatalne wyniki w kinach. Reżyserka filmu science fiction zastanawia się nad przyczynami porażki

Kontynuacja 28 lat później zebrała dobre recenzje, ale widzowie nie dopisali. Co dalej z serią?
Nia DaCosta odniosła się do finansowej porażki filmu 28 lat później - Część 2: Świątynia kości, który kontynuuje historię rozpoczętą w 28 lat później. Choć obie produkcje zostały dobrze ocenione przez krytyków, druga część wyraźnie przegrała w box office. Film zarobił około 58 milionów dolarów na świecie, podczas gdy pierwsza odsłona osiągnęła wynik przekraczający 150 milionów. Fakt ten praktycznie pogrążył szansę na część trzecią, która była w planach.
28 lat później - Część 2: Świątynia kości – dlaczego film okazał się finansową klapą?
Reżyserka przyznała w rozmowie z Empire, że wyniki finansowe były dla niej sporym zaskoczeniem. Jak podkreśliła, wszystkie wskaźniki, które zwykle świadczą o pozytywnym odbiorze filmu, sugerowały sukces:
To zabawne, bo dosłownie każdy wskaźnik, którego używamy w branży, by określić, czy film jest dobry, czy ludziom się podoba i czy chcą go oglądać, był bardzo wysoki, a mimo to nie przełożyło się to na box office. Stworzyliśmy świetny film i jestem z niego naprawdę dumna, a ludziom się podobał.
DaCosta zastanawia się również, czy problemem nie był sam moment premiery. Według niej część widzów mogła uznać, że niedawno oglądała już podobny film i nie czuła potrzeby szybkiego powrotu do tego świata. Reżyserka nie odniosła się jednak bezpośrednio do decyzji studia Sony o styczniowej premierze, która od początku budziła pytania w branży.
Mimo rozczarowania wynikami finansowymi twórczyni podkreśla, że nadal wierzy w film i jego długoterminowy odbiór:
GramTV przedstawia:
Jestem bardzo szczęśliwa, że kiedy ludzie odkryją ten film, będą się nim cieszyć. Chciałabym, żeby zarobił więcej pieniędzy, ale naprawdę jestem z niego dumna.
Według branżowych doniesień produkcja nie odniosła również większego sukcesu na platformach streamingowych. 28 lat później - Część 2: Świątynia kości miało zanotować słabe wyniki także po premierze w serwisie Netflix. Część komentatorów zwraca uwagę, że film postawił bardziej na autorskie pomysły i artystyczne ryzyko niż typowy fanserwis, co mogło utrudnić dotarcie do szerszej publiczności.