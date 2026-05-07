Aliens: Fireteam Elite 2 oficjalnie pokazane. Więcej marines, więcej chaosu i roje ksenomorfów

Zgodnie z zapowiedziami dziś zaprezentowano nam trailer nowego Obcego. Ksenomorf ponownie nie będzie miał litości.
Oto wielkimi krokami zbliża się druga odsłona Aliens: Fireteam Elite. Wszystko to 5 lat po premierze odsłony pierwszej.
Obcy powraca, by masakrować marines
W ramach Aliens: Fireteam Elite 2 toczyć będziemy boje w ramach 4-osobowego oddziału kolonialnych marines. To pierwsza zmiana względem oryginału, w którym nasz zespół liczył 3 żołnierzy. Niemniej dodatkowy karabin z pewnością się przyda, bo ksenomorfy ponownie opanowały otoczenie – są groźne, niebezpieczne i szybkie. – Każde pomieszczenie może być twoim ostatnim. Koordynuj działania z oddziałem, wykorzystaj unikalne zdolności każdej klasy i dostosowuj się błyskawicznie do sytuacji, gdy pojedyncze starcia przeradzają się nagle w wojnę totalną – możemy wyczytać w oficjalnym opisie gry na platformie Steam.
Sami twórcy z Cold Iron Studios zapewniają, iż obcy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w Aliens: Fireteam Elite, będą groźniejsi niż kiedykolwiek przedtem. Aby skutecznie z nimi walczyć, będziemy musieli używać różnego rodzaju uzbrojenia, ale też często zmieniać naszą pozycję, a także mieć oczy dookoła głowy. W boju pomogą nam zarówno karabiny wyposażone w amunicję ogniową i elektryczną, jak i pałki elektryczne, przydatne przy zwarciu. Sporą zmianą jest możliwość całkowitej personalizacji klasy. Dzięki niej będziemy mogli łączyć główne i dodatkowe umiejętności każdego dostępnego protagonisty. Ma to pomóc w tym, by jak najbardziej dostosować rozgrywkę pod swój styl.
Nie zabraknie również klasycznego trybu hordy, gdzie staniemy naprzeciwko całego roju niemilców. Przetrwanie wiązać się będzie z maksymalnym skupieniem i wysiłkiem, byleby tylko przetrwać kolejne fale. A każda trudniejsza od poprzedniej. Niemniej coś za coś – im będzie gorzej, tym lepsze nagrody zgarniemy. Kluczem do sukcesu będzie współpraca całej ekipy, bo bez niej ksenomorfy szybko mogą znaleźć pożywienie. Dokładniej daty premiery na ten moment nie znamy. Wiemy jedynie, że Aliens: Fireteam Elite 2 trafi na rynek latem 2026 roku na komputery osobiste (Steam i Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.