Aliens: Fireteam Elite 2 oficjalnie pokazane. Więcej marines, więcej chaosu i roje ksenomorfów

Zgodnie z zapowiedziami dziś zaprezentowano nam trailer nowego Obcego. Ksenomorf ponownie nie będzie miał litości.

Oto wielkimi krokami zbliża się druga odsłona Aliens: Fireteam Elite. Wszystko to 5 lat po premierze odsłony pierwszej.

Obcy powraca, by masakrować marines

W ramach Aliens: Fireteam Elite 2 toczyć będziemy boje w ramach 4-osobowego oddziału kolonialnych marines. To pierwsza zmiana względem oryginału, w którym nasz zespół liczył 3 żołnierzy. Niemniej dodatkowy karabin z pewnością się przyda, bo ksenomorfy ponownie opanowały otoczenie – są groźne, niebezpieczne i szybkie. – Każde pomieszczenie może być twoim ostatnim. Koordynuj działania z oddziałem, wykorzystaj unikalne zdolności każdej klasy i dostosowuj się błyskawicznie do sytuacji, gdy pojedyncze starcia przeradzają się nagle w wojnę totalną – możemy wyczytać w oficjalnym opisie gry na platformie Steam.