Stellar Blade na Xboxa i Switcha? Twórcy dają to do zrozumienia

Dziś coraz trudniej spotkać produkcje, które były pełnoprawnymi “exami”. Często wszak kończy się jedynie na wyłączności okresowej.
Oczywiście nadal zdarzają się przypadki, gdy dana platforma ma jakiś tytuł tylko na własność. Ale to już raczej wyjątki potwierdzające regułę.
Posiadacze NS2 i Xboxa też dostaną Stellar Blade?
Weźmy takie Stellar Blade. Tytuł ten ukazał się w kwietniu 2024 roku jedynie na PlayStation 5, co nie dziwiło – wszak wydawcą było Sony Interactive Entertainment. Niemniej na tym się nie skończyło. Już nieco ponad rok później, tj. w czerwcu 2025 roku, swoich sił w produkcji Shift Up mogli spróbować również posiadacze komputerów osobistych.
I niewykluczone, że to nadal nie koniec portów. Takie zapewnienie padło ze strony twórców Sterllar Blade, Shift Up. Po wielkim sukcesie gry ukazał się raport okresowy, w którym firma wprost informuje o swoich planach. Trudno nie dopowiedzieć sobie, że “poszerzenie liczby platform” oznaczać może wydania na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
Aby jeszcze bardziej poszerzyć rozpoznawalność marki i zwiększyć sprzedać, planujemy przeprowadzić szereg promocyjnych aktywności i rozważymy dodatkowe poszerzenie liczby platform, by uczynić Stellar Blade dostępnym dla większej liczby graczy – wyczytamy w rzeczonym raporcie.
Północnokoreańskie studio może być naprawdę zadowolone z tego, jak radzi sobie pierwsza stworzona przy współpracy z Sony produkcja. Stellar Blade zarówno na Metacriticu, jak i na Opencriticu może pochwalić się średnią rzędu 81%. Do tego tytuł zdominował Korean Game Awards 2024, zgarniając na wspomnianej gali aż 7 statuetek.
