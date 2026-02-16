Stellar Blade na Xboxa i Switcha? Twórcy dają to do zrozumienia

Dziś coraz trudniej spotkać produkcje, które były pełnoprawnymi “exami”. Często wszak kończy się jedynie na wyłączności okresowej.

Oczywiście nadal zdarzają się przypadki, gdy dana platforma ma jakiś tytuł tylko na własność. Ale to już raczej wyjątki potwierdzające regułę.

Posiadacze NS2 i Xboxa też dostaną Stellar Blade?

Weźmy takie Stellar Blade. Tytuł ten ukazał się w kwietniu 2024 roku jedynie na PlayStation 5, co nie dziwiło – wszak wydawcą było Sony Interactive Entertainment. Niemniej na tym się nie skończyło. Już nieco ponad rok później, tj. w czerwcu 2025 roku, swoich sił w produkcji Shift Up mogli spróbować również posiadacze komputerów osobistych.