Stellar Blade 2 nie będzie ujawnione "za wcześnie". Shift Up buduje oczekiwanie fanów

Prace już trwają, ale na dalsze wieści jeszcze poczekamy.

Od momentu potwierdzenia prac nad kontynuacją hitu z 2024 roku, studio Shift Up zachowuje dużą wstrzemięźliwość w dzieleniu się szczegółami. W najnowszym wywiadzie dla serwisu 4Gamer, dyrektor generalny studia, Kim Hyung-tae, rzucił nieco światła na proces tworzenia Stellar Blade 2.

Stellar Blade – co z kontynuacją?

Kim Hyung-tae podkreślił, że produkcja gry to powolny i skrupulatny proces, który z boku może wyglądać tak, jakby „nic się nie działo”. Zapewnił jednak, że zespół pracuje z ogromną pasją, a gra zostanie zaprezentowana dopiero wtedy, gdy osiągnie satysfakcjonującą jakość.