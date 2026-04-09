Zaloguj się lub Zarejestruj

Stellar Blade 2 nie będzie ujawnione "za wcześnie". Shift Up buduje oczekiwanie fanów

Mikołaj Berlik
2026/04/09 13:00
1
0

Prace już trwają, ale na dalsze wieści jeszcze poczekamy.

Od momentu potwierdzenia prac nad kontynuacją hitu z 2024 roku, studio Shift Up zachowuje dużą wstrzemięźliwość w dzieleniu się szczegółami. W najnowszym wywiadzie dla serwisu 4Gamer, dyrektor generalny studia, Kim Hyung-tae, rzucił nieco światła na proces tworzenia Stellar Blade 2.

Stellar Blade – co z kontynuacją?

Kim Hyung-tae podkreślił, że produkcja gry to powolny i skrupulatny proces, który z boku może wyglądać tak, jakby „nic się nie działo”. Zapewnił jednak, że zespół pracuje z ogromną pasją, a gra zostanie zaprezentowana dopiero wtedy, gdy osiągnie satysfakcjonującą jakość.

Nie chcemy ogłaszać gry przedwcześnie. Pokażemy ją, gdy będziemy w 100% pewni naszego produktu.

Mimo ostrożności, Hyung-tae dodał tajemniczo, że „nadszedł czas, w którym można zacząć mieć odrobinę oczekiwań”. Choć nie znamy konkretnej daty pokazu, sugeruje to, że deweloperzy mają już solidne podstawy gry, którymi wkrótce będą chcieli się pochwalić.

GramTV przedstawia:

Choć brakuje oficjalnych detali, dotychczasowe doniesienia i plotki sugerują kilka istotnych zmian. W przeciwieństwie do pierwszej części, która była tytułem na wyłączność PS5, „dwójka” ma szansę zadebiutować jednocześnie na konsolach i PC. Spekuluje się, że przygoda może przenieść nas do postapokaliptycznych Chin. Gra niemal na pewno powstaje na Unreal Engine 5, co obiecuje jeszcze wyższy poziom oprawy wizualnej niż w pierwowzorze.

Pierwsza odsłona Stellar Blade została udostępniona 26 kwietnia 2024 roku na PlayStation 5. W późniejszym czasie otrzymaliśmy też port na PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/stellar-blade-2-wont-be-revealed-prematurely/

Tagi:

News
PC
wywiad
sequel
PlayStation 5
Stellar Blade
Shift Up
Stellar Blade 2
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:05

Ciekawe, czy tym razem będą mieli jakieś oryginalne pomysły dotyczące fabuły? Poprzednia część to był Nier  z Temu.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112