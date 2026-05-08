PlayStation chce zadbać o swoje dziedzictwo. Sony rozwija program ochrony kultowych marek

Co to właściwie oznacza dla graczy?

Sony Interactive Entertainment coraz mocniej angażuje się w zachowanie dziedzictwa marki PlayStation. Oficjalnie zapowiedziany program ochrony własności intelektualnych PlayStation doczekał się właśnie nieoficjalnego logo, a za projekt odpowiada zespół kierowany przez Garretta Fredleya, starszego build engineera w Sony Interactive Entertainment. PlayStation otwiera program ochrony własności intelektualnej. Znane marki od Sony mają być wieczne Fredley opublikował w serwisie X krótki wpis dotyczący postępów prac nad inicjatywą. Jak podkreślił, projekt stale się rozwija, a sam zespół miał już okazję przedstawić swoją wizję kierownictwu Sony.

Podróż PlayStation związana z ochroną dziedzictwa marki trwa i nie zamierzamy się zatrzymywać. Możliwość podzielenia się naszą wizją, pracą, nadziejami i marzeniami z kierownictwem Sony była dla naszego zespołu wyjątkowym momentem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi. Wczytywanie ramki mediów. Wraz z wpisem zaprezentowano również nieoficjalne logo programu. Grafika zawiera bohaterów związanych z klasycznymi markami PlayStation, takimi jak PaRappa the Rapper, Ape Escape, Sly Cooper oraz Jak & Daxter. Jak wyjaśnił Fredley, projekt powstał początkowo wyłącznie dla zabawy za sprawą jednego z jego współpracowników, ale ostatecznie cały zespół uznał, że świetnie oddaje charakter inicjatywy. To była po prostu zabawna grafika przygotowana przez jednego z członków zespołu. Spodobała nam się tak bardzo, że stała się naszym nieoficjalnym logo. Przy wyborze gier do umieszczenia na grafice wybuchła nawet mała wojna wewnątrz zespołu.

GramTV przedstawia:

Więcej informacji na temat programu Fredley ujawnił już wcześniej podczas prezentacji na GDC 2025. Opowiadał tam o serwerach i systemach przechowywania danych wykorzystywanych do archiwizacji buildów gier oraz ogromnej liczby materiałów cyfrowych związanych z ponad trzydziestoletnią historią PlayStation. Twórca wspomniał również o problemach logistycznych związanych z utrzymywaniem tak rozbudowanego archiwum. Jednym z głównych celów projektu pozostaje zwiększanie świadomości dotyczącej ochrony cyfrowego dziedzictwa zarówno wewnątrz Sony Interactive Entertainment, jak i w całej branży gier.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.