PlayStation Store wstrzymuje promocje. Zakładka "Okazje" została tymczasowo usunięta

Widzimy na niej jedynie tajemniczą datę.

Użytkownicy PlayStation zaczęli zgłaszać nietypową zmianę w PlayStation Store. Ze sklepu cyfrowego Sony zniknęła sekcja „Okazje”, czyli zakładka odpowiedzialna za prezentowanie aktualnych promocji i przecen na gry. Problem występuje zarówno na konsolach, jak i w aplikacji mobilnej oraz przeglądarkowej wersji sklepu. PlayStation Store – nadchodzą wielkie zmiany? Sprawę zauważył serwis PushSquare, podkreślając, że to pierwsza taka sytuacja od bardzo długiego czasu. Zakładka „Deals” była jednym z podstawowych elementów PlayStation Store i regularnie kierowała graczy do aktualnych wyprzedaży na PS4 oraz PS5. Nawet przy niewielkich obniżkach Sony utrzymywało osobną sekcję promocyjną, dlatego jej całkowite zniknięcie wzbudziło spore zainteresowanie społeczności.

Według doniesień nowa wyprzedaż miała wystartować właśnie 7 maja, jednak wygląda na to, że Sony mogło zmienić plany lub tymczasowo wycofać sekcję promocji. Nie pojawił się żaden oficjalny komunikat dotyczący tej sytuacji, dlatego gracze zaczęli spekulować o możliwych powodach zmian.

Jedna z teorii zakłada, że Sony pracuje nad odświeżeniem interfejsu PlayStation Store oraz samego systemu PS5. Japońska korporacja od pewnego czasu testuje różne zmiany w UI konsoli, więc możliwe, że przebudowa sklepu jest częścią większej aktualizacji. Z drugiej strony część użytkowników uważa, że problem może być znacznie prostszy i wynikać po prostu z braku aktywnej promocji w sklepie. Cała sytuacja pojawia się dodatkowo w momencie, gdy Sony mierzy się z pozwem zbiorowym dotyczącym sprzedaży cyfrowych gier w PlayStation Network. Według wcześniejszych informacji firma może zostać zobowiązana do wypłacenia około 7,8 mln dolarów użytkownikom z USA, którzy kupowali wybrane produkcje cyfrowo. Obecnie możemy zobaczyć już wspomnianą sekcję, jednak nie znajdziemy tam ani jednej gry. Zamiast tego, znajduje się tam napis "Start w środę, 13 maja". Nie wiemy dokładnie, co to może oznaczać – najprawdopodobniej kolejną wyprzedaż.

