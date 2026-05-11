Polskie MOUSE: P.I. For Hire okazało się dużym sukcesem. Gra zarobiła ponad 21 mln dolarów

Ostatecznie według szacunków MOUSE: P.I. For Hire od 16 kwietnia wygenerowało około 21,4 miliona dolarów przychodu. Trudno zatem nie mówić o sporym sukcesie. Szczególnie że na tym się pewnie nie skończy, bo gra polskiego studia na wszystkich platformach została dodana do listy życzeń aż 3 miliony razy. Można zatem zakładać, że przynajmniej część z tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup, w najbliższej przewidywalnej przyszłości tego dokona. Na razie Fumi Games może też pochwalić się tym, że przez pewien czas debiutancka produkcja studia znajdowała się w na 4. miejscu listy bestsellerów Steama.

W naszej niedawnej recenzji MOUSE: P.I. For Hire zapracowało sobie na solidne 9,2 na 10. Pytanie tylko, czy to ostatnie słowo Jacka Peppera? Wszak mysi FPS był częścią hype trailera zapowiadającego nadchodzące Summer Game Fest, więc być może twórcy coś dla nas szykują?