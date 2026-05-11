Polskie MOUSE: P.I. For Hire okazało się dużym sukcesem. Gra zarobiła ponad 21 mln dolarów

Debiutancki projekt polskiego studia Fumi Games został naprawdę ciepło przyjęty. Również przez graczy.
730 tysięcy kopii i przychód na poziomie ponad 21 milionów dolarów
Widać to również w raporcie finansowym PlaySide, czyli wydawcy MOUSE: P.I. For Hire. Możemy się z niego dowiedzieć, że na ten moment, czyli niespełna miesiąc po premierze, produkcja o mysim detektywie znalazła około 730 tysiące nabywców, z czego połowa przypada na użytkowników konsol. Warto zaznaczyć, że to łączna sprzedaż na wszystkich platformach, na których ukazała się gra. Mowa więc zarówno o komputerach osobistych, jak i PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Dodatkowo w przyszłości twórcy planują również wydać tytuł na platformy poprzedniej generacji, tj. PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.
