Polskie MOUSE: P.I. For Hire okazało się dużym sukcesem. Gra zarobiła ponad 21 mln dolarów

Maciej Petryszyn
2026/05/11 19:30
Po kilku latach developmentu MOUSE: P.I. For Hire trafiło wreszcie na rynek. I pod pewnymi względami okazało się naprawdę dużym sukcesem.

Debiutancki projekt polskiego studia Fumi Games został naprawdę ciepło przyjęty. Również przez graczy.

730 tysięcy kopii i przychód na poziomie ponad 21 milionów dolarów

Widać to również w raporcie finansowym PlaySide, czyli wydawcy MOUSE: P.I. For Hire. Możemy się z niego dowiedzieć, że na ten moment, czyli niespełna miesiąc po premierze, produkcja o mysim detektywie znalazła około 730 tysiące nabywców, z czego połowa przypada na użytkowników konsol. Warto zaznaczyć, że to łączna sprzedaż na wszystkich platformach, na których ukazała się gra. Mowa więc zarówno o komputerach osobistych, jak i PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Dodatkowo w przyszłości twórcy planują również wydać tytuł na platformy poprzedniej generacji, tj. PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Ostatecznie według szacunków MOUSE: P.I. For Hire od 16 kwietnia wygenerowało około 21,4 miliona dolarów przychodu. Trudno zatem nie mówić o sporym sukcesie. Szczególnie że na tym się pewnie nie skończy, bo gra polskiego studia na wszystkich platformach została dodana do listy życzeń aż 3 miliony razy. Można zatem zakładać, że przynajmniej część z tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup, w najbliższej przewidywalnej przyszłości tego dokona. Na razie Fumi Games może też pochwalić się tym, że przez pewien czas debiutancka produkcja studia znajdowała się w na 4. miejscu listy bestsellerów Steama.

W naszej niedawnej recenzji MOUSE: P.I. For Hire zapracowało sobie na solidne 9,2 na 10. Pytanie tylko, czy to ostatnie słowo Jacka Peppera? Wszak mysi FPS był częścią hype trailera zapowiadającego nadchodzące Summer Game Fest, więc być może twórcy coś dla nas szykują?

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19478-mouse-p-i-for-hire-has-sold-approximately-730-000-copies

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

