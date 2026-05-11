Kolejne zmiany cen w PlayStation Store. Sony zdecydowało się na zaskakujący ruch

Radosław Krajewski
2026/05/11 10:30
Gracze mają obawy, czy to przyniesie im finansowe korzyści.

Sony najwyraźniej testuje nową politykę cenową w PlayStation Store. Gracze zauważyli, że ceny wybranych produkcji przestały być identyczne we wszystkich krajach, a różnice nie wynikają z czasowych promocji. Zamiast tego chodzi o zmianę podstawowej ceny przypisanej do konkretnego tytułu.

PlayStation Store z różnymi regionalnymi cenami na pierwszych rynkach

Jednym z przykładów jest The Last of Us Part I. W wielu regionach gra nadal kosztuje standardowe 69,99 dolarów, ale w niektórych krajach jej cena bazowa została obniżona do 66,70 dolarów. Różnica wynosi zaledwie 3,29 dolara, jednak sam fakt odejścia od jednej, globalnej stawki wywołał spore poruszenie wśród użytkowników.

Sony zmienia cenę bazową niektórych gier w zależności od kraju.

W niektórych krajach The Last of Us Part I jest sprzedawany za 66,70 USD, podczas gdy w innych miejscach kosztuje 69,99 USD.

I to nie jest zniżka, to zmiana w cenie bazowej.

Najwięcej komentarzy pojawiło się w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie gracze od dawna domagają się pełnoprawnej regionalizacji cen. Część społeczności uważa, że jest to pierwszy krok w stronę lepszego dostosowania kosztów gier do realiów lokalnych rynków. Inni podchodzą do zmian z dużym sceptycyzmem, wskazując, że po doliczeniu podatków różnice mogą być praktycznie niezauważalne.

Brak oficjalnego komunikatu ze strony Sony dodatkowo podsyca spekulacje. Gracze zwracają uwagę, że polityka cenowa PlayStation już wcześniej bywała trudna do zrozumienia, a obecne zmiany tylko zwiększają zamieszanie.

W mediach społecznościowych pojawiają się też przykłady innych zaskakujących rozbieżności. Uncharted: The Nathan Drake Collection w hiszpańskim sklepie kosztuje obecnie 4,99 euro, natomiast użytkownicy w Salwadorze muszą zapłacić za ten sam zestaw prawie dwa razy tyle.

Wielu graczy nie jest zadowolona z tej zmiany. Wart również przypomnieć poprzednie kontrowersje z PlayStation Store, które już w połowie ubiegłego miesiąca trafiły również do Polski. Mowa o zmiennej cenie promocji w zależności od konta gracza. Niektóre osoby zauważyły, że promocja na dany tytuł oferuje wyższą cenę po zalogowaniu się do konta, niż wynosi promocyjna cena w sklepie bez zalogowania.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

