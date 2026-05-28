Steam Deck wraca do sprzedaży w Polsce. Problem w tym, że podrożał o 25%

Flagowy handheld od Valve po dłuższej nieobecności wraca do sprzedaży. Ale cóż… Nie jest dobrze.

25-procentowe podwyżki cen Steam Decka w Polsce

Przynajmniej nie dla portfela. Okazuje się bowiem, że chociaż Steam Deck znowu jest możliwy do kupienia, to jego cena znacząco wzrosła. Weźmy taką wersję 512 GB z ekranem OLED – wcześniej wyceniano go na 2599 zł, podczas gdy obecnie zapłacimy za niego już 3279 zł. Jeszcze bardziej nasze kieszenie wydrenuje wersja 1 TB OLED. Zamiast 3099 zł kosztuje ona już 3879 zł. W praktyce oznacza to, że oba warianty podrożały o około 25%. Jeżeli więc ktoś nie zdążył wcześniej nabyć swojego egzemplarza, musi pogodzić się z faktem, że teraz przyjdzie mu zapłacić 125% dotychczasowej ceny. Natomiast 256 GB LCD nie znajdziemy już w ogóle, bo Valve zakończyło jego produkcję.