Steam przecenia gry Rockstar Games. GTA V i GTA IV taniej

Na Steam wystartowała nowa wyprzedaż gier od Rockstar Games, obejmująca największe hity z katalogu wydawcy znanego z serii Grand Theft Auto oraz Max Payne. W ramach promocji wybrane produkcje dostępne są z rabatami sięgającymi nawet 75%, co pozwala sięgnąć po klasyczne tytuły w znacznie niższych cenach.
Najciekawsze promocje Rockstar Games na Steam
Oto lista najlepszych ofert:
- Manhunt – 15,01 zł (-65%)
- Grand Theft Auto V Enhanced – 64,50 zł (-50%)
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 88,77 zł (-67%)
- Grand Theft Auto IV: The Complete Edition – 25,47 zł (-70%)
- Max Payne 3 – 23,70 zł (-70%)
- Max Payne Bundle – 19,47 zł (-70%)
- Max Payne Complete Pack – 71,07 zł (-70%)
- Max Payne 2: The Fall of Max Payne – 10,72 zł (-75%)
- Max Payne – 15,01 zł (-65%)
Promocje są dostępne przez ograniczony czas.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!