Nintendo podkręca produkcję Switcha 2. Japończycy chcą więcej

Maciej Petryszyn
2026/05/23 20:00
Nintendo nie zamierza bynajmniej zwalniać tempa, jeżeli chodzi o Switcha 2. Ba – wręcz przeciwnie!

Okazuje się, że Japończycy chcą jeszcze podkręcić tempo. Czy w tym szaleństwie jest metoda?

Nintendo Switch 2
Produkcja Switcha 2 ma wzrosnąć o 20%

Jak podaje Bloomberg, Nintendo zamierza niespodziewanie zwiększyć produkcję konsoli Nintendo Switch 2. Do marca 2027 roku japoński gigant chce wyprodukować 20 milionów egzemplarzy. To oznaczałoby wzrost produkcyjny na poziomie 20%. Z drugiej strony w opublikowanym niedawno raporcie finansowym japoński gigant chce do końca kolejnego roku rachunkowego, a więc do kwietnia 2027 roku, wprowadzić na rynek 16,5 miliona sztuk Switcha 2. Nawet gdyby się to udało, oznaczałoby to spadek względem 19,86 miliona sztuk, które sprzedano w roku ubiegłym.

Dla nich nie ma żadnych realnych wad w podawaniu na początku zaniżonych szacunków, by później je przewyższyć. Właśnie zakończony rok fiskalny jest tego dobrym przykładem – stwierdził w rozmowie z Bloombergiem Serkan Toto, analityk branżowy.

To o tyle ciekawe, że dopiero co Japończycy po miesiącach medialnych spekulacji potwierdzili wzrost cen Nintendo Switch 2. Te w różnym zakresie obejmą cały świat. Jeżeli chodzi o Europę, to my rzeczone zmiany odczujemy 1 września. To wtedy suma, którą przyjdzie nam zapłacić za japońską konsolę, wzrośnie o 6,38%, co w praktyce przełoży się na zmianę z 469,99 euro na 499,99 euro.

Mimo to Nintendo z optymizmem patrzy w przyszłość. Prezes firmy zapowiedział nawet nadejście nowych gier. Wiemy już o zbliżającym się remake’u Star Foxa, a przecież w tym roku mamy też podobno otrzymać remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dodatkowo w czerwcu miałoby podobno odbyć się Nintendo Direct, gdzie przynajmniej w jakimś stopniu możemy poznać przyszłość NS2, jeżeli chodzi o produkcje, które zostaną wydane na handhelda.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

