Kolejna darmowa gra na Steam. Z odebraniem tego prezentu trzeba się pośpieszyć

Radosław Krajewski
2026/05/27 10:20
Oferta trwa tylko do wyczerpania kluczy.

Lenovo rusza z kolejną darmową akcją, w ramach której możecie zdobyć klucz do wykorzystania na Steam. Właśnie dzisiaj Legion Gaming Community oferować będzie drugą rundę rozdawnictwa jednego z największych klasyków współczesnych gier przygodowych, czyli Heavy Rain od Quantic Dream. Od godziny 18:00 czasu polskiego będziecie mogli zdobyć darmowy klucz do tej gry, na doskonale znanych zasadach, czyli ustawiając się w długiej kolejce chętnych. Przypominamy, że liczba kluczy będzie ograniczona, więc osoby, które jeszcze nie mają Heavy Rain w swojej kolekcji na Steam, będą musiały się pośpieszyć, aby zdobyć prezent. Więcej szczegółów o promocji znajdziecie poniżej.

Heavy Rain za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.

Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.

Aby odebrać Heavy Rain za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Pajonk78
Gramowicz
Dzisiaj 11:09

Prawie 7 godzin do możliwości zdobycia tego vouchera - na tę chwilę nie widzę opcji jego otrzymania...




