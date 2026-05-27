Kolejna darmowa gra na Steam. Z odebraniem tego prezentu trzeba się pośpieszyć

Lenovo rusza z kolejną darmową akcją, w ramach której możecie zdobyć klucz do wykorzystania na Steam. Właśnie dzisiaj Legion Gaming Community oferować będzie drugą rundę rozdawnictwa jednego z największych klasyków współczesnych gier przygodowych, czyli Heavy Rain od Quantic Dream. Od godziny 18:00 czasu polskiego będziecie mogli zdobyć darmowy klucz do tej gry, na doskonale znanych zasadach, czyli ustawiając się w długiej kolejce chętnych. Przypominamy, że liczba kluczy będzie ograniczona, więc osoby, które jeszcze nie mają Heavy Rain w swojej kolekcji na Steam, będą musiały się pośpieszyć, aby zdobyć prezent. Więcej szczegółów o promocji znajdziecie poniżej.

Zanurz się w porywającym thrillerze psychologicznym z niezliczonymi zwrotami akcji. Pościg trwający cztery dni pełnych tajemnic i napięcia ma na celu wytropienie mordercy zwanego "Origami Killer" z powodu pozostawiania w miejscach swoich zbrodni papierowych figurek origami. Czterech bohaterów, przy czym każdy z nich podążający swoją własną ścieżką i mający własne motywy, musi wziąć udział w desperackiej próbie powstrzymania mordercy przed zabiciem kolejnej ofiary.

Musisz szybko myśleć i jeszcze szybciej działać, ponieważ każdy Twój wybór i ruch może spowodować dramatyczne, zmieniające wszystko konsekwencje, a nawet wpłynąć na to kto przeżyje... a kto zginie – czytamy w opisie gry.