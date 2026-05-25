Steam Machine coraz bliżej. Nowy sprzęt Valve pojawił się w oficjalnej bazie

Oczywiście na Steam Machine. Którego premiera może czekać nas szybciej niż później.
Steam Machine coraz bliżej?
Oczywiście żadna data nie została dotychczas potwierdzona. Ale czy to problem? Odkryto bowiem, iż 23 maja w oficjalnej bazie produktów zgodnych ze standardem Khronos Vulkan znalazła się pozycja o wiele mówiącej nazwie AMD Steam Machine. Dzięki temu możemy nowym sprzęcie od Valve dowiedzieć się kilku nowych rzeczy. Wiemy więc, iż komputer wspierany będzie przez Vulkan 1.4 poprzez opensource’owy sterownik Mesa/RADV dla układów graficznych AMD. Całość hulać będzie zaś na systemie operacyjnym Linux w wersji 6.16.12-valve6-1-neptune-616-g37101e112292 x86_64.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!