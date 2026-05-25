Steam Machine coraz bliżej. Nowy sprzęt Valve pojawił się w oficjalnej bazie

Maciej Petryszyn
2026/05/25 15:45
Steam Decka mamy już od kilku lat. Steam Controllera z kolei od kilku tygodni. Na co teraz przyszła pora?

Oczywiście na Steam Machine. Którego premiera może czekać nas szybciej niż później.

Steam Machine coraz bliżej?

Oczywiście żadna data nie została dotychczas potwierdzona. Ale czy to problem? Odkryto bowiem, iż 23 maja w oficjalnej bazie produktów zgodnych ze standardem Khronos Vulkan znalazła się pozycja o wiele mówiącej nazwie AMD Steam Machine. Dzięki temu możemy nowym sprzęcie od Valve dowiedzieć się kilku nowych rzeczy. Wiemy więc, iż komputer wspierany będzie przez Vulkan 1.4 poprzez opensource’owy sterownik Mesa/RADV dla układów graficznych AMD. Całość hulać będzie zaś na systemie operacyjnym Linux w wersji 6.16.12-valve6-1-neptune-616-g37101e112292 x86_64.

Samo dodanie Steam Machine sugeruje, iż premiera sprzętu jest blisko, chociaż oczywiście nie wiadomo, jak bardzo blisko. Aczkolwiek już na początku maja plotkowano, że całe tony jednostek Machine miały trafić do magazynów Valve, co ustalono na podstawie listów przewozowych. Podobnie było na krótko przed ukazaniem się Steam Controllera. Tak więc obie omawiane tutaj kwestie pozwalają domniemywać, że Valve może wydać swój własny komputer jeszcze przed wakacjami. Zresztą, nawet firma z Bellevue ustami jednego ze swoich pracowników przyznała, iż wkrótce będzie miała nam coś do zakomunikowania.

Kluczowe pozostaje pytanie, ile w ogóle za Steam Machine zapłacimy? Wszak to właśnie to prawdopodobnie przesądzi o rynkowym sukcesie lub też jego braku. To o tyle palący temat, że jeszcze kilka miesięcy temu producent dawał do zrozumienia, iż problemy z dostępnością pamięci nie pozostaną bez wpływu na wycenę komputera. Co ciekawe, sama sprzedaż ma odbywać się na zasadzie rezerwacji maksymalnie jednego egzemplarza. Wszystko po to, by uniknąć kontrowersji, które miały miejsce podczas premiery Steam Controllera, który w dużej mierze trafił wtedy do scalperów.

Źródło:https://wccftech.com/steam-machine-close-to-release-vulkan-specs-details/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

