Nowy „Pokemon-like” zedebiutował. W LumenTale znajdziemy aż 140 "Pokemonów"

Gra inspirowana Pokemonami zdobywa pierwsze recenzje. Niestety, nie obyło się bez problemów technicznych.
Na Nintendo Switch oraz PC zadebiutowało właśnie LumenTale: Memories of Trey, czyli nowe RPG inspirowane serią Pokemon. Produkcja studia Beehive Studios spotkała się z pozytywnym odbiorem, choć nie zabrakło również uwag dotyczących technicznego wykonania.
LumenTale: Memories of Trey – nowy Pokemon-like już dostępny
LumenTale to debiutancki projekt włoskiego zespołu Beehive Studios, którego wydawcą zostało znane z serii Worms studio Team17. Gra ukazała się 26 maja na Nintendo Switch oraz PC i od początku przyciąga uwagę fanów gatunku kolekcjonowania stworzeń. W grze znajdziemy aż 140 animonów, a według opinii twórcom udało się nadać im własny charakter zamiast kopiować rozwiązania znane z Pokemonów. Średnia ocen w serwisie OpenCritic wynosi obecnie 82/100, natomiast na Steamie tylko 57% użytkowników poleca produkcję.
Dawno temu, w złotej erze Talei, cesarz zapewniał krajom pokój, a ludność cieszyła się dobrobytem. Po jego śmierci, gdy nie wyznaczył następcy spośród swoich bliźniaczych synów, wybuchła wojna domowa między Północą (Logos) a Południem (Mythos) – walka o to, kto przejmie tron. Mieszkańcy miast żyli w strachu przed okrucieństwami popełnianymi w trakcie konfliktu. Aby powstrzymać zniszczenia, część armii imperium stała się oddanymi obrońcami Talei.
W niekończącej się ciemności wojny ci ludzie byli światłem, które dawało nadzieję. Tak narodziła się grupa Lumen, która jako strażnicy w swoich prowincjach zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom Talei, zarówno ludziom, jak i Animonom.
LumenTale: Memories of Trey kosztuje obecnie 90,89 zł – do 6 czerwca dostępna jest 10-procentowa zniżka premierowa. Na Steamie można także kupić ją w pakietach z innymi popularnymi produkcjami tego typu, między innymi Cassette Beasts, Temtem czy Monster Sanctuary.
