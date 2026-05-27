Nowy „Pokemon-like” zedebiutował. W LumenTale znajdziemy aż 140 "Pokemonów"

Na Nintendo Switch oraz PC zadebiutowało właśnie LumenTale: Memories of Trey, czyli nowe RPG inspirowane serią Pokemon. Produkcja studia Beehive Studios spotkała się z pozytywnym odbiorem, choć nie zabrakło również uwag dotyczących technicznego wykonania.

LumenTale: Memories of Trey – nowy Pokemon-like już dostępny

LumenTale to debiutancki projekt włoskiego zespołu Beehive Studios, którego wydawcą zostało znane z serii Worms studio Team17. Gra ukazała się 26 maja na Nintendo Switch oraz PC i od początku przyciąga uwagę fanów gatunku kolekcjonowania stworzeń. W grze znajdziemy aż 140 animonów, a według opinii twórcom udało się nadać im własny charakter zamiast kopiować rozwiązania znane z Pokemonów. Średnia ocen w serwisie OpenCritic wynosi obecnie 82/100, natomiast na Steamie tylko 57% użytkowników poleca produkcję.