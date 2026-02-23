Zaloguj się lub Zarejestruj

Problemy ze Steam Deckiem też w Polsce. Od Valve konsoli od już nie kupicie

Maciej Petryszyn
2026/02/23 15:10
0
0

O problemach z dostępnością Steam Decka mówi się od kilku tygodni. Kolejne rynki muszą mierzyć się z niedostępnością konosli.

Początkowo mówiło się tylko o Stanach Zjednoczonych i Japonii. Niemniej z biegiem czasu kłopoty zatoczyły szersze koło.

Steam Deck niedostępny także w Polsce

Aż wreszcie wszystko dotarło do Polski. Możemy więc napisać oficjalnie, że na ten moment nie da się w naszym kraju kupić Steam Decka bezpośrednio od Valve. Gdy wejdziemy na dedykowaną podstronę na Steamie, naszym oczom ukażą się trzy wersje handhelda. A pod każdą z nich szary pasek z białym napisem “Wyprzedany”.

Tymczasem jeszcze kilka dni temu sytuacja nie wyglądała aż tak źle. Oczywiście, nie dało się kpić wersji 256 GB z ekranem LCD, ale to akurat nie zaskakiwało, bo produkcja tego wariantu została już zakończona. Niedostępny był jednak także Steam Deck 512 GB OLED. W tej sytuacji jedyną dostępną opcją była wersja 1 TB OLED. Ale i to jest już przeszłością.

Zamiast tego na stronie możemy zobaczyć adnotację bezpośrednio od samego Valve:

W niektórych regionach Steam Deck OLED może być okresowo niedostępny z uwagi na niedobory pamięci RAM i dysków. Z kolei Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i w momencie, gdy się wyprzeda, nie będzie już dostępny – stwierdziło samo Valve.

GramTV przedstawia:

Mowa zatem jedynie o “okresowej” niedostępności. Niemniej pierwsze sygnały o brakach egzemplarzy Steam Decka pojawiły się już półtora roku temu i na razie problem ten, zamiast maleć, jedynie rośnie. Kłopoty z dostępnością podzespołów, spowodowane boomem na sztuczną inteligencję, nie zwiastują zaś, by sprawa miała się szybko polepszyć.

Aby było jasne, Steam Decka w naszym kraju możemy mimo wszystko kupić, jednak już nie bezpośrednio od producenta. Wiele dużych sieci handlowych nadal ma w swojej ofercie popularnego handhelda, aczkolwiek w cenach zdecydowanie wyższych niż te sugerowane przez Valve. Np. za wersję 1 TB OLED musimy zapłacić co najmniej 300 zł więcej.

Tagi:

News
Valve
konsola
handheld
konsola przenośna
dysk
Steam Deck
problem
problemy
RAM
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

