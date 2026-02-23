Problemy ze Steam Deckiem też w Polsce. Od Valve konsoli od już nie kupicie

O problemach z dostępnością Steam Decka mówi się od kilku tygodni. Kolejne rynki muszą mierzyć się z niedostępnością konosli.

Aż wreszcie wszystko dotarło do Polski. Możemy więc napisać oficjalnie, że na ten moment nie da się w naszym kraju kupić Steam Decka bezpośrednio od Valve . Gdy wejdziemy na dedykowaną podstronę na Steamie, naszym oczom ukażą się trzy wersje handhelda. A pod każdą z nich szary pasek z białym napisem “Wyprzedany”.

Początkowo mówiło się tylko o Stanach Zjednoczonych i Japonii . Niemniej z biegiem czasu kłopoty zatoczyły szersze koło .

Tymczasem jeszcze kilka dni temu sytuacja nie wyglądała aż tak źle. Oczywiście, nie dało się kpić wersji 256 GB z ekranem LCD, ale to akurat nie zaskakiwało, bo produkcja tego wariantu została już zakończona. Niedostępny był jednak także Steam Deck 512 GB OLED. W tej sytuacji jedyną dostępną opcją była wersja 1 TB OLED. Ale i to jest już przeszłością.

Zamiast tego na stronie możemy zobaczyć adnotację bezpośrednio od samego Valve: