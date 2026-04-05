Steam Deck 2? Jeszcze na niego poczekamy

Wydany 4 lata temu Steam Deck okazał się ogromnym sukcesem dla firmy Valve. Niemniej z uwagi na upływ czasu trudno się dziwić, że coraz częściej pojawiają się wśród społeczności rozważania na temat następcy handhelda.

Niewykluczone jednak, że przyjdzie nam na niego jeszcze trochę poczekać. Trochę, czyli przynajmniej dwa kolejne lata – a przynajmniej tak wynika z najnowszych medialnych doniesień.

Następca Steam Decka dopiero w 2028 roku lub nawet później?

O sprawie informuje Kepler_L2, czyli informator zajmujący się na co dzień firmą AMD. Według jego źródeł Valve ustaliło okienko premierowe dla Steam Decka 2 dopiero na rok 2028. Niemniej niekoniecznie musi to być termin ostateczny, bo wiele zależeć będzie od sytuacji na rynku dostaw. Przypomnijmy, że obecnie branża cierpi na ogromne problemy z RAM-em i NAND, czego efektem są np. trwające od jakiegoś czasu niedobory magazynowe pierwszego Steam Decka, które dosięgły również nasz kraj.