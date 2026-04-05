Steam Deck 2? Jeszcze na niego poczekamy

Wydany 4 lata temu Steam Deck okazał się ogromnym sukcesem dla firmy Valve. Niemniej z uwagi na upływ czasu trudno się dziwić, że coraz częściej pojawiają się wśród społeczności rozważania na temat następcy handhelda.
Niewykluczone jednak, że przyjdzie nam na niego jeszcze trochę poczekać. Trochę, czyli przynajmniej dwa kolejne lata – a przynajmniej tak wynika z najnowszych medialnych doniesień.
Następca Steam Decka dopiero w 2028 roku lub nawet później?
O sprawie informuje Kepler_L2, czyli informator zajmujący się na co dzień firmą AMD. Według jego źródeł Valve ustaliło okienko premierowe dla Steam Decka 2 dopiero na rok 2028. Niemniej niekoniecznie musi to być termin ostateczny, bo wiele zależeć będzie od sytuacji na rynku dostaw. Przypomnijmy, że obecnie branża cierpi na ogromne problemy z RAM-em i NAND, czego efektem są np. trwające od jakiegoś czasu niedobory magazynowe pierwszego Steam Decka, które dosięgły również nasz kraj.
Niemniej ewentualne opóźnienie premiery nowego handhelda niekoniecznie musi wyjść mu na gorsze. Jak bowiem twierdzi wspomniany już leaker, Steam Deck 2, w przeciwieństwie do innych powstających konsol, czyli PlayStation 6 i Project Helix od Xboxa, nie będzie oparty na w pewnym stopniu niestandardowym układzie SoC. To oznacza, że w przypadku zmiany terminu ukazania się sprzętu, ten może zyskać w ten sposób lepsze niż pierwotnie zakładano podzespoły.
Z tego co wiem, celowali w 2028 rok, ale sytuacja z pamięciami RAM/NAND może to opóźnić. Ponadto, ponieważ nie mają pół-niestandardowego SoC, w przeciwieństwie do PS6/Xboxa, jeśli premiera się przesunie, urządzenie może skończyć z lepszymi podzespołami – podsumował swoje informacje Kepler_L2.
Z uwagi na swoją wiekowość Steam Deck zaczyna powoli odstawać od większych graczy na rynku. Dość powiedzieć, że obecnie pod kątem samej mocy znajduje się on już nawet za Nintendo Switch 2. Jednocześnie samo Valve, według doniesień, nie zamierza spieszyć się z wydaniem następcy, gdyż firma ma celować w większy skok wydajnościowych niż 30% czy też 50%.
