Zaloguj się lub Zarejestruj

Co dalej ze Steam Deck 2? Valve wydaje oświadczenie

Mikołaj Berlik
2026/04/29 13:00
0
0

Dowiedzieliśmy się, jak idą pracę nad konsolą.

Firma Valve oficjalnie potwierdziła, że prace nad Steam Deck 2 idą pełną parą. Pierre-Loup Griffais, jeden z kluczowych deweloperów firmy, w najnowszym wywiadzie dla serwisu IGN rzucił nieco światła na strategię giganta z Seattle dotyczącą nowej generacji handheldów.

Steam Deck 2 – kiedy premiera?

Valve nie chce wydawać nowej konsoli co rok. Zespół trzyma się twardych założeń technologicznych. Firma nie uzna za zasadne wypuszczenia następcy, dopóki technologia nie pozwoli na znaczący skok mocy bez poświęcania czasu pracy na baterii. Griffais zaznaczył wcześniej, że wzrost wydajności rzędu 20–50% przy tym samym zużyciu energii to za mało, by nazwać urządzenie pełnoprawnym „Steam Deckiem 2”. Valve ma już „całkiem niezłe pojęcie” o tym, co nowa konsola będzie oferować, ale czeka, aż niezbędne komponenty staną się komercyjnie dostępne i opłacalne.

Deweloper wskazał na prostą linię ewolucji sprzętu Valve: od Steam Controllera, przez pierwsze Steam Machines, aż po Steam Decka. Kolejnym ogniwem w tym łańcuchu ma być nowa stacjonarna konsola Steam Machine, której premiera planowana jest na 2026 rok. Doświadczenia zdobyte przy projektowaniu nowej maszyny stacjonarnej mają bezpośrednio wpłynąć na to, jak będzie wyglądał i działał Steam Deck 2.

GramTV przedstawia:

Niestety, sytuacja rynkowa nie ułatwia zadania. Globalne niedobory pamięci wpłynęły już na plany Valve: opóźniono podanie szczegółów dotyczących ceny i dokładnej daty premiery nowej stacjonarnej konsoli. Jako urządzenie mobilne, Steam Deck 2 jest jeszcze bardziej podatny na zawirowania w łańcuchu dostaw nowoczesnych chipów, co może sugerować, że na premierę przyjdzie nam poczekać nieco dłużej, niż liczyli najbardziej niecierpliwi fani.

Wygląda na to, że Valve bacznie obserwuje rynek i nie zamierza brać udziału w wyścigu na cyferki, dopóki nie będzie w stanie dostarczyć urządzenia, które rzeczywiście zdefiniuje nową generację mobilnego grania na PC.

Źródło:https://gamerant.com/valve-steam-deck-2-updates-development/

Tagi:

News
Steam
Valve
wywiad
IGN
proces
produkcja
Steam Deck
Steam Deck 2
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112