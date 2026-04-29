Co dalej ze Steam Deck 2? Valve wydaje oświadczenie

Firma Valve oficjalnie potwierdziła, że prace nad Steam Deck 2 idą pełną parą. Pierre-Loup Griffais, jeden z kluczowych deweloperów firmy, w najnowszym wywiadzie dla serwisu IGN rzucił nieco światła na strategię giganta z Seattle dotyczącą nowej generacji handheldów.

Steam Deck 2 – kiedy premiera?

Valve nie chce wydawać nowej konsoli co rok. Zespół trzyma się twardych założeń technologicznych. Firma nie uzna za zasadne wypuszczenia następcy, dopóki technologia nie pozwoli na znaczący skok mocy bez poświęcania czasu pracy na baterii. Griffais zaznaczył wcześniej, że wzrost wydajności rzędu 20–50% przy tym samym zużyciu energii to za mało, by nazwać urządzenie pełnoprawnym „Steam Deckiem 2”. Valve ma już „całkiem niezłe pojęcie” o tym, co nowa konsola będzie oferować, ale czeka, aż niezbędne komponenty staną się komercyjnie dostępne i opłacalne.