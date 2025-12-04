Zaloguj się lub Zarejestruj

Statystyki są brutalne. Gracze nie chcą grać w MindsEye nawet za darmo

Patrycja Pietrowska
2025/12/04 16:40
Bezpłatna wersja gry, która jest jedną z najgorzej ocenianych produkcji 2025 roku, nie zdołała ożywić zainteresowania ze strony społeczności graczy.

Studio Build A Rocket Boy nie zamierza rezygnować z dalszego rozwijania gry MindsEye, pomimo jej katastrofalnego debiutu i złego odbioru, wprowadzając ostatnio darmowy pakiet startowy. Wersja ta miała za zadanie zachęcić graczy do zapoznania się z częścią zawartości tytułu. Dostępny od niedawna na wszystkich platformach, na których dostępna jest także pełna gra, pakiet startowy MindsEye oferuje dość hojny wycinek rozgrywki. Jak się okazuje, nawet udostępnienie gry za darmo nie pomogło w zwiększeniu jej popularności.

MindsEye
MindsEye

MindsEye wciąż bez graczy. Statystyki SteamDB mówią wszystko

Analiza statystyk śledzonych przez SteamDB dla platformy Steam rysuje wyjątkowo niepomyślny obraz sytuacji. W ciągu sześciu dni od premiery, darmowe demo MindsEye nie osiągnęło liczby większej niż 32 graczy grających w jednym momencie. Darmowy pakiet startowy nie przyczynił się do znaczącego wzrostu liczby graczy w pełnej wersji MindsEye. Pełna wersja gry wciąż utrzymuje się na Steamie w zakresie od 20 do 30 jednoczesnych graczy.

Wygląda na to, że ani obniżka ceny w ramach Black Friday, ani udostępnienie części gry za darmo, nie jest w stanie zachęcić ludzi do grania w MindsEye po jej nieudanej premierze.

Gra została stworzona przez dewelopera Build A Rocket Boy, natomiast za jej wydanie odpowiada IO Interactive Partners A/S. Tytuł ten pracuje na silniku Unreal Engine 5. Pomimo niemal całkowitego braku zainteresowania ze strony większości graczy oraz poważnych problemów wewnętrznych, studio nie przestaje próbować przekształcić MindsEye w trwały projekt. Plan zakłada, że gra w przyszłości ma przeistoczyć się w Arcadia, czyli sandboks z treściami generowanymi przez użytkowników.

Przypomnijmy, że MindsEye zadebiutowało 10 czerwca 2025 roku. Produkcja jest dostępna na PC, PlayStation 5 oraz konsolach Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja MindsEye - zagrałem, abyście wy grać nie musieli...

