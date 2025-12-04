Statystyki są brutalne. Gracze nie chcą grać w MindsEye nawet za darmo

Studio Build A Rocket Boy nie zamierza rezygnować z dalszego rozwijania gry MindsEye, pomimo jej katastrofalnego debiutu i złego odbioru, wprowadzając ostatnio darmowy pakiet startowy. Wersja ta miała za zadanie zachęcić graczy do zapoznania się z częścią zawartości tytułu. Dostępny od niedawna na wszystkich platformach, na których dostępna jest także pełna gra, pakiet startowy MindsEye oferuje dość hojny wycinek rozgrywki. Jak się okazuje, nawet udostępnienie gry za darmo nie pomogło w zwiększeniu jej popularności.

MindsEye wciąż bez graczy. Statystyki SteamDB mówią wszystko

Analiza statystyk śledzonych przez SteamDB dla platformy Steam rysuje wyjątkowo niepomyślny obraz sytuacji. W ciągu sześciu dni od premiery, darmowe demo MindsEye nie osiągnęło liczby większej niż 32 graczy grających w jednym momencie. Darmowy pakiet startowy nie przyczynił się do znaczącego wzrostu liczby graczy w pełnej wersji MindsEye. Pełna wersja gry wciąż utrzymuje się na Steamie w zakresie od 20 do 30 jednoczesnych graczy.