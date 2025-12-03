Horses w ostatniej chwili dostaje bana w Epic Games Store i to pomimo wcześniejszej akceptacji sklepu!

Nadchodzący horror Horses nie ma łatwo. Póki co tylko GOG stoi otworem przed tą produkcją.

Nadchodzący horror narracyjny Horses od studia Santa Ragione został w ostatniej chwili zbanowany w Epic Games Store. Co istotne, Epic był jednym ze sklepów, które wcześniej zaakceptowały build gry i było to już po tym, gdy wyszła na jaw odmowa wydania tytułu na Steamie. Teraz jednak Epic wycofał zgodę, na chwilę przed premierą gry. Horses wycofane z kolejnego sklepu Horses opowiada historię rozgrywającą się w ciągu 14 dni na farmie, gdzie ludzie przetrzymywani są jako “konie”. Gra wykorzystuje tę metaforę, aby poruszać tematy traumy rodzinnej, skrajnego purytanizmu, totalitarnej władzy oraz moralnej odpowiedzialności. W zeszłym tygodniu Santa Ragione ujawniło, że Steam odmówił dystrybucji, powołując się na starszy, niedokończony build i odmawiając ponownej oceny gotowej wersji. Mimo to wszystkie inne duże platformy PC miały grę zaakceptować, łącznie ze Epic Games Store, które nagle zmieniło swoją decyzję. Póki co GOG przygarnął tę kontrowersyjną produkcję z otwartymi ramionami, a także serwis Itch.io.

W opublikowanym FAQ studio opisuje, że na 24 godziny przed premierą otrzymało informację, iż Epic Store nie wyda gry z powodu rzekomego naruszenia Epic Games Store Content Guidelines. Epic powołał się na zapisy dotyczące: nieodpowiedniej treści

obraźliwego i nienawistnego przekazu

treści promującej przemoc wobec zwierząt

częstych lub wyraźnych zachowań seksualnych Ostatni podpunkt miał rzekomo skutkować oceną Adults Only w automatycznej ankiecie IARC, czyli kategorii, której Epic nie dopuszcza. Epic zasugerował, że studio może zaktualizować grę i złożyć ją ponownie, ale nie wskazał, które dokładnie elementy uznał za problematyczne, a wprowadzenie istotnych zmian tuż przed premierą było nierealne.

GramTV przedstawia:

Studio złożyło natychmiastową apelację, punktując zarzuty Epic. Santa Ragione wskazało, że w grze są cztery krótkie sceny seksualne, z czego dwie “głównie poza kadrem”, wszystkie są ocenzurowane pikselizacją, animacje są stylizowane i nierealistyczne oraz, że nie widać nigdzie genitaliów. Odnośnie “promowania przemocy wobec zwierząt” studio podkreśliło, że Horses niczego nie gloryfikuje, lecz jest mocną krytyką przemocy i nadużyć. Studio dodało również, że jego własna ankieta IARC złożona ponad pięć tygodni przed premierą dała oceny PEGI 18 oraz ESRB M, które były widoczne na karcie gry w Epic Games Store. 12 godzin później Epic odpowiedział automatycznym mailem, odrzucając apelację i podtrzymując pierwotną decyzję. Nie wiadomo, co skłoniło Epic do ponownego sprawdzenia gry tuż przed premierą, ale studio Santa Ragione twierdzi, że Epic otrzymał i przejrzał build dwa miesiące temu, finalny build z osiągnięciami został zaakceptowany 18 dni przed planowanym wydaniem. Horses nadal można kupić na GOG-u oraz Itch.io w cenie niecałych pięciu dolarów. Decyzja Epic tymczasowo zablokowała wydanie na Humble Store, jednak Santa Ragione potwierdza, że Humble wciąż planuje dystrybuować tytuł, choć build nie jest jeszcze dostępny.