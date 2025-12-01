Where Winds Meet z rekordem. 9 mln graczy w dwa tygodnie – hit free-to-play rośnie w siłę

Where Winds Meet zadebiutowało globalnie z bardzo mocnym wynikiem, a wzrost zainteresowania nie wyhamowuje. Po dwóch tygodniach od premiery gra przekroczyła barierę 9 mln graczy, co potwierdza dynamiczny start na wszystkich platformach: PS5, PC, iOS i Android. Twórcy już świętują, a społeczność coraz chętniej sprawdza produkcję, która od początku wyróżniała się obietnicą swobodnej eksploracji inspirowanej chińskimi legendami.

Where Winds Meet – rekordy popularno ści i świetne oceny

Start gry był imponujący — tytuł przekroczył 2 mln graczy pierwszego dnia, a wcześniejsze 7 mln prerejestracji wyraźnie sugerowało, że zainteresowanie będzie duże. Jednak to opinie samych graczy rozpędziły projekt jeszcze mocniej. Produkcja może pochwalić się oceną „Very Positive” na Steam, gdzie 88% z ponad 68 tys. recenzji ocenia ją pozytywnie. Jednocześnie tytuł znalazł się w globalnym TOP 10 bestsellerów platformy, mimo że jest grą free-to-play i nie oferuje żadnego gachowego systemu bohaterów czy broni.

Wczytywanie ramki mediów.