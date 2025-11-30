Prosty pomysł gracza, który może odmienić korzystanie ze Steama

To pomysł wyjęty z platform strumieniowych, który ma pomóc w dokonaniu wyboru.

Na Reddicie wybuchła dyskusja, która szybko przeniosła się na całą społeczność Steama. Tysiące graczy apeluje do Valve o dodanie do klienta PC funkcji „losowej gry”, która pozwoliłaby szybko wybrać tytuł z własnej biblioteki. Pomysł zyskał wyjątkową popularność – głównie wśród osób mających rozbudowane zaległości i problem z podjęciem decyzji, w co zagrać dalej.

Tysiące użytkowników Steama domaga się dodania funkcji losowego wyboru gier

Impulsem do dyskusji był post użytkownika YipuTheDerp, który zaproponował losowy generator działający na bazie własnych kolekcji i tagów. W ciągu kilkunastu godzin zdobył ponad 8600 pozytywnych ocen i trafił na szczyt r/Steam. Komentujący argumentują, że taka funkcja ułatwiłaby poruszanie się po ogromnych bibliotekach, ale też dodałaby element zabawy – losowe odkrywanie zapomnianych tytułów mogłoby stać się swoistą metagrą.