Prosty pomysł gracza, który może odmienić korzystanie ze Steama

Jakub Piwoński
2025/11/30 12:30
To pomysł wyjęty z platform strumieniowych, który ma pomóc w dokonaniu wyboru.

Na Reddicie wybuchła dyskusja, która szybko przeniosła się na całą społeczność Steama. Tysiące graczy apeluje do Valve o dodanie do klienta PC funkcji „losowej gry”, która pozwoliłaby szybko wybrać tytuł z własnej biblioteki. Pomysł zyskał wyjątkową popularność – głównie wśród osób mających rozbudowane zaległości i problem z podjęciem decyzji, w co zagrać dalej.

Tysiące użytkowników Steama domaga się dodania funkcji losowego wyboru gier

Impulsem do dyskusji był post użytkownika YipuTheDerp, który zaproponował losowy generator działający na bazie własnych kolekcji i tagów. W ciągu kilkunastu godzin zdobył ponad 8600 pozytywnych ocen i trafił na szczyt r/Steam. Komentujący argumentują, że taka funkcja ułatwiłaby poruszanie się po ogromnych bibliotekach, ale też dodałaby element zabawy – losowe odkrywanie zapomnianych tytułów mogłoby stać się swoistą metagrą.

Steam nie oferuje jeszcze prawdziwego generatora losowego, choć od 2020 roku dostępna jest funkcja „Zagraj dalej”, która na podstawie algorytmów podpowiada gry, w które użytkownik jeszcze nie grał. System działa jednak przewidywalnie – polega na rekomendacjach, a nie losowości. Stąd rosnące oczekiwania, by Valve poszło krok dalej i dodało dedykowaną półkę generującą tytuły całkowicie przypadkowo.

Warto dodać, że funkcja ta bardzo kojarzy się z platformami strumieniowymi – np. na Netflix, w profilu dziecięcym, już od jakiegoś czasu można wybrać ikonę znaku zapytania, która uruchamia losowy film. Czy funkcja trafi na Steam? Choć z technicznego punktu widzenia implementacja takiej funkcji nie powinna sprawić Valve większych trudności, firma na razie nie komentuje sprawy. Gracze mogą w międzyczasie korzystać z rozwiązań zewnętrznych, takich jak SteamDB, które pozwalają losować tytuły z publicznych bibliotek. Społeczność Steama nie traci jednak nadziei, że pewnego dnia podobne narzędzie pojawi się bezpośrednio w kliencie.

Źródło:https://gamerant.com/steam-random-game-button-feature/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
