Twórcy MindsEye desperacko próbują ratować projekt. Gra otrzymała darmowy pakiet startowy

Co ciekawe, szef MindsEye, Leslie Benzies, miał podczas niedawnego spotkania sugerować, że negatywny odbiór gry to efekt działań „sabotażystów” w firmie.

Build A Rocket Boy podjęło kolejną próbę ożywienia słabo radzącego sobie MindsEye. Studio bez większych zapowiedzi udostępniło „darmowy pakiet startowy”, który ma zachęcić nowych graczy do sprawdzenia tytułu i zaprezentować „stale rozwijającą się rozgrywkę”. Zestaw zadebiutował 28 listopada i jest dostępny na Steam, PS5 oraz Xbox Series.

MindsEye – czy gra wstanie z kolan?

W demie wcielamy się w Jacoba Diaza – byłego żołnierza z implantem neuronowym i uszkodzonymi wspomnieniami. Twórcy obiecują dynamiczną misję fabularną, rozpoczynającą się od eksplozji i przeradzającą w pościg oraz intensywną strzelaninę w mieście. Gracze otrzymują też dostęp do zadań i wyzwań ARCADIA, które mają być regularnie aktualizowane. Wśród dostępnych aktywności znalazły się m.in. wyścigi dronów, misje akcji, wyścigi z punktami kontrolnymi, tryb survivalowy oraz misja Robin Hood.