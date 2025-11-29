Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy MindsEye desperacko próbują ratować projekt. Gra otrzymała darmowy pakiet startowy

Jakub Piwoński
2025/11/29 19:30
1
0

Co ciekawe, szef MindsEye, Leslie Benzies, miał podczas niedawnego spotkania sugerować, że negatywny odbiór gry to efekt działań „sabotażystów” w firmie.

Build A Rocket Boy podjęło kolejną próbę ożywienia słabo radzącego sobie MindsEye. Studio bez większych zapowiedzi udostępniło „darmowy pakiet startowy”, który ma zachęcić nowych graczy do sprawdzenia tytułu i zaprezentować „stale rozwijającą się rozgrywkę”. Zestaw zadebiutował 28 listopada i jest dostępny na Steam, PS5 oraz Xbox Series.

MindsEye
MindsEye

MindsEye – czy gra wstanie z kolan?

W demie wcielamy się w Jacoba Diaza – byłego żołnierza z implantem neuronowym i uszkodzonymi wspomnieniami. Twórcy obiecują dynamiczną misję fabularną, rozpoczynającą się od eksplozji i przeradzającą w pościg oraz intensywną strzelaninę w mieście. Gracze otrzymują też dostęp do zadań i wyzwań ARCADIA, które mają być regularnie aktualizowane. Wśród dostępnych aktywności znalazły się m.in. wyścigi dronów, misje akcji, wyścigi z punktami kontrolnymi, tryb survivalowy oraz misja Robin Hood.

GramTV przedstawia:

Premiera pakietu startowego zbiega się z burzliwą sytuacją wewnątrz studia. Szef MindsEye i założyciel BARB, Leslie Benzies, miał podczas niedawnego spotkania sugerować, że negatywny odbiór gry to efekt działań „sabotażystów” w firmie. Po ogłoszeniu zwolnień stwierdził również, że krytyka była „nieuzasadniona”, a plany premiery zakłóciły „wewnętrzne i zewnętrzne czynniki”.

To nie pierwsze podobne oskarżenia. Wcześniej współprezes Mark Gerhard utrzymywał na Discordzie, że osoby krytykujące projekt były „finansowane”, a przeciwko studiu prowadzono „skoordynowane działanie”. Wszystko to działo się tuż po liście otwartym, w którym pracownicy oskarżyli kierownictwo o brak szacunku i złe traktowanie. Da się dostrzec w tym desperacką próbę wyjścia z sytuacji z twarzą. Ale czy to jeszcze możliwe?

Źródło:https://www.eurogamer.net/mindseye-dev-tries-to-resuscitate-its-flailing-action-game-with-a-new-free-starter-pack

Tagi:

News
MindsEye
aktualizacja
poprawki
Build A Rocket Boy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 20:25

Testowa misja robin hood idealnie pokazuje jak niegrywalna jest gra. Ciągłe przycinki w trakcie jazdy, fatalna strzelanina w burzy piaskowej. Spróbujcie zresztą sami.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112