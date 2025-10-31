Build A Rocket Boy eksperymentuje z MindsEye. ARCADIA wymaga stałego połączenia online

Twórcy MindsEye udostępnili nową aktualizację, w ramach której do gry powraca ARCADIA – moduł zastępujący dotychczasowe Play.MindsEye. Jednocześnie z produkcji zniknął tryb Free Roam, a narzędzia do tworzenia misji (Build.MindsEye) zostały przemianowane na Build.ARCADIA. Co więcej, tryb ten dostępny jest wyłącznie dla graczy PC.

MindsEye – powrót ARCADIA i tajemnicze zniknięcie Free Roam

ARCADIA to, jak opisują deweloperzy, „nieustannie rozwijający się świat misji, wyścigów, zagadek i wyzwań”. Niestety, nowa funkcja wymaga stałego połączenia z internetem, przypominając bardziej usługę streamingową niż klasyczny element gry. Kampania i misje poboczne nadal są dostępne offline, ale ARCADIA skupia się na rywalizacji online, tablicach wyników i społecznościowych wyzwaniach.