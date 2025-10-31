Build A Rocket Boy eksperymentuje z MindsEye. ARCADIA wymaga stałego połączenia online

Twórcy MindsEye udostępnili nową aktualizację, w ramach której do gry powraca ARCADIA – moduł zastępujący dotychczasowe Play.MindsEye. Jednocześnie z produkcji zniknął tryb Free Roam, a narzędzia do tworzenia misji (Build.MindsEye) zostały przemianowane na Build.ARCADIA. Co więcej, tryb ten dostępny jest wyłącznie dla graczy PC.
MindsEye – powrót ARCADIA i tajemnicze zniknięcie Free Roam
ARCADIA to, jak opisują deweloperzy, „nieustannie rozwijający się świat misji, wyścigów, zagadek i wyzwań”. Niestety, nowa funkcja wymaga stałego połączenia z internetem, przypominając bardziej usługę streamingową niż klasyczny element gry. Kampania i misje poboczne nadal są dostępne offline, ale ARCADIA skupia się na rywalizacji online, tablicach wyników i społecznościowych wyzwaniach.
MindsEye to fabularna, jednoosobowa, przygodowa gra akcji osadzona w nie tak dalekiej przyszłości, w pustynnym mieście Redrock. Wcielasz się w Jacoba Diaza, byłego żołnierza wyposażonego w zagadkowy implant nękający go strzępkami wspomnień. W trakcie filmowej kampanii musisz wykonywać misje i odkrywać swoją przeszłość. Stawisz czoła spiskowi, w który zamieszane są zbuntowana sztuczna inteligencja, skorumpowane megakorporacje i niekontrolowane przez nikogo siły zbrojne – te zagrożenia wykraczają daleko poza granice samego miasta.
Na ten moment nie wiadomo, czy Free Roam – wraz z jego bohaterem określanym przez graczy jako „Can’t Drink Dust Guy” – kiedykolwiek powróci. Build A Rocket Boy nie skomentowało powodów usunięcia trybu. Zespół koncentruje się obecnie na realizacji zapowiedzi dotyczących nowych misji, trybów i planowanego na zimę „wielkiego przedsięwzięcia w uniwersum Starstream”.
