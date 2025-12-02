IO Interactive potwierdza: „Będzie więcej Hitmana”. Agent 47 jeszcze nie powiedział ostatniego słowa

Studio IO Interactive, znane z rozwijania cenionej serii Hitman, zapewniło fanów o powrocie do Agenta 47, mimo że obecnie główny wysiłek deweloperski skupia się na produkcji 007: First Light. Hakan Abrak, dyrektor generalny studia, potwierdził w rozmowie z Variety, że IO Interactive zamierza wrócić do tworzenia gier z serii Hitman. Abrak zaznaczył, że studio tradycyjnie koncentrowało się na rozwijaniu własnych marek, a 007: First Light jest jedynym tytułem w ich historii wykorzystującym zewnętrzną, licencjonowaną własność intelektualną.
IO Interactive ujawnia plany na przyszłość związaną z Hitmanem
Szef IO Interactive stwierdził, że jest to prawdopodobnie jedyna licencja, z którą będą współpracować. Abrak podkreślił, że to właśnie Hitman jest od zawsze flagową grą studia IO Interactive i jego długoletnią miłością.
Stworzyliśmy też inne oryginalne marki od podstaw – Bond jest właściwie jedyną zewnętrzną, licencjonowaną marką, nad którą pracujemy. I powiedziałbym, że to prawdopodobnie jedyna marka zewnętrzna, którą kiedykolwiek się zajmiemy. Po 25 latach przygotowań do fantazji agenta i tworzenia 007 to po prostu miało sens. Można powiedzieć, że to było idealne dopasowanie. Nie ma jednak wątpliwości, że Hitman był naszą flagową serią, naszą wieloletnią miłością przez cały okres istnienia IO Interactive.
Abrak potwierdził, że „oczywiście będzie więcej 'Hitmana'”. Zanim jednak poznamy szczegóły kolejnej pełnoprawnej odsłony, studio ma w planach inne projekty, co oznacza, że na nowy tytuł trzeba będzie poczekać.
Więc oczywiście będzie więcej Hitmana. Ale teraz musimy najpierw przebrnąć przez ten rok, a w przyszłym roku usłyszycie więcej o kooperacyjnym Hitmanie, bo uważam, że tryb współpracy jest naprawdę świetnym rozszerzeniem uniwersum i wprowadzi bardzo interesujące mechaniki oraz kombinacje do World of Assassination. A później będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie Hitmana – bo oczywiście powstanie kolejny Hitman.