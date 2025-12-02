IO Interactive potwierdza: „Będzie więcej Hitmana”. Agent 47 jeszcze nie powiedział ostatniego słowa

Studio IO Interactive, znane z rozwijania cenionej serii Hitman, zapewniło fanów o powrocie do Agenta 47, mimo że obecnie główny wysiłek deweloperski skupia się na produkcji 007: First Light. Hakan Abrak, dyrektor generalny studia, potwierdził w rozmowie z Variety, że IO Interactive zamierza wrócić do tworzenia gier z serii Hitman. Abrak zaznaczył, że studio tradycyjnie koncentrowało się na rozwijaniu własnych marek, a 007: First Light jest jedynym tytułem w ich historii wykorzystującym zewnętrzną, licencjonowaną własność intelektualną.

IO Interactive ujawnia plany na przyszłość związaną z Hitmanem

Szef IO Interactive stwierdził, że jest to prawdopodobnie jedyna licencja, z którą będą współpracować. Abrak podkreślił, że to właśnie Hitman jest od zawsze flagową grą studia IO Interactive i jego długoletnią miłością.