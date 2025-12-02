Zaloguj się lub Zarejestruj

IO Interactive potwierdza: „Będzie więcej Hitmana”. Agent 47 jeszcze nie powiedział ostatniego słowa

Patrycja Pietrowska
2025/12/02 16:00
1
0

Hitman dostanie nową grę.

Studio IO Interactive, znane z rozwijania cenionej serii Hitman, zapewniło fanów o powrocie do Agenta 47, mimo że obecnie główny wysiłek deweloperski skupia się na produkcji 007: First Light. Hakan Abrak, dyrektor generalny studia, potwierdził w rozmowie z Variety, że IO Interactive zamierza wrócić do tworzenia gier z serii Hitman. Abrak zaznaczył, że studio tradycyjnie koncentrowało się na rozwijaniu własnych marek, a 007: First Light jest jedynym tytułem w ich historii wykorzystującym zewnętrzną, licencjonowaną własność intelektualną.

Hitman World of Assassination
Hitman World of Assassination

IO Interactive ujawnia plany na przyszłość związaną z Hitmanem

Szef IO Interactive stwierdził, że jest to prawdopodobnie jedyna licencja, z którą będą współpracować. Abrak podkreślił, że to właśnie Hitman jest od zawsze flagową grą studia IO Interactive i jego długoletnią miłością.

Stworzyliśmy też inne oryginalne marki od podstaw – Bond jest właściwie jedyną zewnętrzną, licencjonowaną marką, nad którą pracujemy. I powiedziałbym, że to prawdopodobnie jedyna marka zewnętrzna, którą kiedykolwiek się zajmiemy. Po 25 latach przygotowań do fantazji agenta i tworzenia 007 to po prostu miało sens. Można powiedzieć, że to było idealne dopasowanie. Nie ma jednak wątpliwości, że Hitman był naszą flagową serią, naszą wieloletnią miłością przez cały okres istnienia IO Interactive.

Abrak potwierdził, że „oczywiście będzie więcej 'Hitmana'. Zanim jednak poznamy szczegóły kolejnej pełnoprawnej odsłony, studio ma w planach inne projekty, co oznacza, że na nowy tytuł trzeba będzie poczekać.

Więc oczywiście będzie więcej Hitmana. Ale teraz musimy najpierw przebrnąć przez ten rok, a w przyszłym roku usłyszycie więcej o kooperacyjnym Hitmanie, bo uważam, że tryb współpracy jest naprawdę świetnym rozszerzeniem uniwersum i wprowadzi bardzo interesujące mechaniki oraz kombinacje do World of Assassination. A później będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie Hitmana – bo oczywiście powstanie kolejny Hitman.

GramTV przedstawia:

Tymczasem, 007: First Light, nad którym obecnie pracuje IO Interactive, ma zadebiutować 27 marca 2026 roku na konsolach PS5, Xbox Series X/S, PC oraz na konsoli Nintendo Switch 2. Niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun gry.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-developer-will-make-more-hitman-games-in-the-future-ceo

Tagi:

News
Hitman World of Assassination
Hakan Abrak
James Bond
IO Interactive
Hitman
007 First Light
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:40

Warhammer Total War i Hitman to fajne przykłady gier gdzie kolejne tytuły zawierały treści poprzednich tytułów. Co czyniło sequel jeszcze bardziej epickim.

Takie coś jest możliwe jeżeli technologia jest odpowiednio zaplanowana od początku pod to. Kiedy masz plan. To w zasadzie jak robienie trylogii Star Wars. 

Wtedy gra staje się w zasadzie platforma. Obstawiam że Hitman będzie rozgrywany długie, długie lata. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112