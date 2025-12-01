Euro Truck Simulator 2 bije nowy rekord na Steam. Sukces dodatku Nordic Horizons

Premiera dodatku Nordic Horizons sprawiła, że Euro Truck Simulator 2 osiągnął nowy rekord liczby jednocześnie grających użytkowników na Steam. Choć Euro Truck Simulator 2 ukazał się w 2012 roku, produkcja studia SCS Software niezmiennie utrzymuje się w czołówce najchętniej ogrywanych tytułów na platformie.

Euro Truck Simulator 2 cieszy się ogromnym zainteresowaniem

W niedzielę, 30 listopada 2025, w grze zalogowanych było 72 678 graczy jednocześnie. To najwyższy wynik w historii Euro Truck Simulator 2 i jednocześnie rezultat, który czyni ten tytuł najpopularniejszą grą motoryzacyjną na PC. Sukces był widoczny także w sprzedaży, bowiem zarówno dodatek Nordic Horizons jak i podstawowa gra Euro Truck Simulator 2 zajęły dwa pierwsze miejsca na liście najlepiej sprzedających się treści na Steam.

