Euro Truck Simulator 2 bije nowy rekord na Steam. Sukces dodatku Nordic Horizons

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/01 15:20
Dodatek Nordic Horizons przyczynił się do nagłego wzrostu zainteresowania grą Euro Truck Simulator 2, która ustanowiła nowy rekord na Steam.

Premiera dodatku Nordic Horizons sprawiła, że Euro Truck Simulator 2 osiągnął nowy rekord liczby jednocześnie grających użytkowników na Steam. Choć Euro Truck Simulator 2 ukazał się w 2012 roku, produkcja studia SCS Software niezmiennie utrzymuje się w czołówce najchętniej ogrywanych tytułów na platformie.

Euro Truck Simulator 2 cieszy się ogromnym zainteresowaniem

W niedzielę, 30 listopada 2025, w grze zalogowanych było 72 678 graczy jednocześnie. To najwyższy wynik w historii Euro Truck Simulator 2 i jednocześnie rezultat, który czyni ten tytuł najpopularniejszą grą motoryzacyjną na PC. Sukces był widoczny także w sprzedaży, bowiem zarówno dodatek Nordic Horizons jak i podstawowa gra Euro Truck Simulator 2 zajęły dwa pierwsze miejsca na liście najlepiej sprzedających się treści na Steam.

Rosnąca popularność to świetny sygnał dla SCS Software, które przygotowuje się do premiery wersji PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S zaplanowanej na 2026 rok. W drodze jest również dodatek Coaches, który ma wprowadzić zupełnie nową mechanikę, a mianowicie transport zbiorowy.

Euro Truck Simulator 2 to symulator jazdy ciężarówką, przygotowany przez studio SCS Software, które odpowiada m.in. za serię 18 Wheels of Steel. Druga odsłona tego cyklu wprowadziła szereg zmian i usprawnień względem pierwowzoru, zarówno w kwestii mechaniki rozgrywki, sztucznej inteligencji, jak i grafiki. Euro Truck Simulator 2 oferuje możliwość wykonywania misji w ponad sześćdziesięciu miastach z najrozmaitszych zakątków globu. W podstawowej wersji, mapa świata jest cztery razy większa niż w "jedynce". W każdej z metropolii, którą odwiedzimy podczas rozgrywki, spotkamy charakterystyczne dla niej budowle, jak również oznaczenia drogowe, takie jak znaki czy tablice. Jeździć będziemy zarówno za granicą, jak i po polskich drogach w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu.

Źródło:https://traxion.gg/euro-truck-simulator-2-hits-new-steam-player-record/

