Recenzja MindsEye - zagrałem, abyście wy grać nie musieli...

Tak, wiem, ktoś zaraz powie, że Cyberpunk 2077 był w bardzo złym stanie, ale delikatnie parafrazując słowa bohatera kultowego filmu „Sami Swoi” Kazimierza Pawlaka – nie był on wcale taki najgorszy. W ostatecznym rozrachunku bowiem historia była jak zawsze w przypadku CD Projekt RED na najwyższym poziomie, bohaterowie wyraziści, a świat… Night City właściwie z marszu stało się jedną z najbardziej kultowych miejscówek w grach. Nawet mimo problemów na premierę ta gra po prostu potrafiła się lepiej lub gorzej bronić w zależności od platformy.

W przypadku MindsEye niestety mamy totalne tego przeciwieństwo, a nawet nazwisko Benziesa potężnie szkodzi. Tak czy inaczej szanowni państwo – mamy prawdopodobnie pierwszego kandydata do tytułu najgorszej gry roku 2025.

Mamy Cyberpunk w domu

Jacob Diaz, jeden z żołnierzy badających dziwny obelisk na środku pustyni obok miasta Redrock zostaje zaatakowany dziwną energią. Nagle przechodzimy kilka miesięcy później, gdy główny bohater wraz ze swoim przyjacielem wyruszają do nowej pracy Jacoba w Silva Corporation i krok po kroku dowiadujemy się… no właśnie – wszystkiego po trochu i trudno jest to w dobry sposób oraz syntetycznie przedstawić graczowi poza tym, że korporacje mają swoje problemy, wojsko również dołącza się do walki technologicznej, w międzyczasie jeszcze pojawiają się problemy z AI. I wcale nie mam problemu ze sposobem opowiadanej fabuły w momencie, gdy jest to robione po prostu umiejętnie. Sam pomysł na to, aby bohater w pewien sposób przypominał sobie wydarzenia z przeszłości z czasem, a przy okazji zbierał kolejne umiejętności do wykorzystania nie jest niczym nowym. Wszystko tak naprawdę rozchodzi się o to jak opowiedzieć tę historię, aby wszystko kleiło się w całość i gracz sam w sobie nie czuł, że coś go stale omija.

Nie ma tu bowiem żadnego większego wprowadzenia poza tajemniczym intro, dziwnym zigguratem oraz późniejszym kolejnym intro przypominającym GTA w przyszłości. Każdy kolejny dialog, cutscenka czy cokolwiek to przebijanie się przez pewnego rodzaju ból, którego nie chcesz doświadczać, ale musisz, bo chcesz dowiedzieć się o co chodzi.

I tak to się kręci. Z misji na misję niby coś się rozjaśnia, ale nadal nie ma to właściwie należytego smaku. Być może nawet podlane jest to odrobiną „krindżu”, bowiem ktoś ewidentnie chciał, aby ten element humorystyczny rodem z GTA jednak się pojawiał w tej grze co chwilę… ale jest to tak samo super efektywne jak atak Pikachu na Onixa – praktycznie wcale. Chociaż jeden konkretny fragment złapał mnie totalnie z przyczajki i tę salwę śmiechu z siebie wydusiłem. Reszta to była raczej reakcja na absurdy rozgrywki oraz przedziwne zjawiska gameplayowo-atmosferyczne. Niewzruszony nadal przebijałem się przez kolejne etapy tej gry. Nie bez powodu używam słowa „przebijałem”, ponieważ granie samo w sobie nie było tutaj przyjemnością, a chaos informacyjny był tak wielki, że nawet nie zauważyłem powolnego znikania niektórych bohaterów.

Tym bardziej szkoda, że Alex Hernandez użyczający głosu oraz wyglądu postaci Jacobowi Diazowi ponownie miał zwyczajnie pecha po tym, jak wypadła Mafia III, w której to wcielił się w rolę Lincolna Claya… i trafił zasadniczo do jeszcze gorszej gry niż wspomniana wcześniej produkcja Hangarów. Mówię to szczerze, ponieważ aktorzy starali się jak mogli, aby ten dość słaby scenariusz ratować swoimi umiejętnościami, bo te pewne oznaki chęci przez te kilkanaście godzin się niejako pojawiały.

Tutaj muszę jednak oddać twórcom to, co powinienem – jakieś ostatnie 10% gry, które coraz lepiej wyjaśniało pewne niuanse fabularne (choć klisza goniła kliszę) nawet było zjadliwe. Czy oznacza to, że gra się w to nadal dobrze? Niekoniecznie, ponieważ nawet te odrobiny ciekawego wątku fabularnego w MindsEye zabiera mocno skopane AI, problemy z płynnością rozgrywki i wszelkie dodatkowe atrakcje w postaci bugów oraz glitchy, które pojawiają się praktycznie znikąd. I właśnie dlatego, o ile po pewnym czasie te misje padały dość szybko, to jednak musiałem do tego wszystkiego podchodzić wielokrotnie i krótkimi seriami. Wszystko po to, aby nie popaść w jakieś odmęty szaleństwa, bo i słyszane co chwilę głosy w głowie bohatera mogły to sugerować.

Najgorsze jest jednak to, że ktoś tam w Build a Rocket Boy pomyślał, ze najlepiej byłoby historię zamknąć… cliffhangerem oraz sceną po napisach. Tak, jakby ktoś nieironicznie wierzył, że ktoś tam na szczycie IO Partners zamówi drugą część tej gry.

Ale tutaj trzeba również pokazać szerszy kontekst w temacie, ponieważ pierwotnie MindsEye miało być grą epizodyczną, a sama gra ma wbudowany moduł tworzenia zawartości przez graczy, ale i sami twórcy mieli dodawać swoją własną. Pytanie brzmi – w którym miejscu rozjechała się pierwotna koncepcja, a z drugiej… czy w ogóle ktokolwiek będzie robił cokolwiek dodatkowego w tej grze. Całość można byłoby nawet nazwać pewnego rodzaju “braindance” wyjętym mocno z CP 2077, ale koniec końców potrzeby powrotu do tych misji zwyczajnie nie czułem. Nawet, jeśli na koniec gry zostajemy przeniesieni do modułu gry swobodnej.

Mamy GTA w domu

Od czego by tu zacząć… może od tego, że tak tych porównań MindsEye do GTA może być tutaj tak naprawdę sporo. Znalazłoby się również kilka innych gier dodatkowo, ale najważniejsza informacją jest to, iż mało którą z tych rzeczy ten tytuł robi na tyle umiejętnie, aby był on odebrany pozytywnie.

Ale dobrze, jest jeden element, który mi się nawet spodobał – to, w jaki sposób woda potrafi się wydobywać spod kół. I mówię to całkiem serio, bez żartów, ponieważ w jednej z misji wyglądało to naprawdę dobrze i realistycznie. Cała reszta była zwyczajnie albo niedopracowana, albo mocno popsuta, albo działała wybiórczo. Można byłoby tutaj zrobić w tym miejscu listy zaczynając od takiej drobnostki jak działanie systemu osłon przechodząc do AI przeciwników wszelkiej maści, a kończąc na świadomym chodzeniu po sznureczku po drodze zaproponowanej przez twórców, ponieważ każde zboczenie z kursu (nawet logiczne) automatycznie może popsuć misję. Jest co wymieniać, a lista byłaby zapewne jedną stroną maszynopisu tej recenzji. Zwyczajnie można było mieć wrażenie, że Benzies dostając pytania od osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy rozgrywki odpowiedział na wszystkie wiadomości “tak” i dlatego MindsEye to jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem. A jak również dobrze wiemy jeśli chcemy, aby było coś do wszystkiego, to jest do niczego.

Być może również stąd pojawiły się te zagadki rodem z Tomb Raidera w grobowcu? Nie wiem, jest na to spora szansa.