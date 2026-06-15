Star Wars Outlaws mogło być dużo większe. Plany miały obejmować 6 DLC i sequel

Pierwsze zapowiedzi teasujące grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen od Ubisoftu wyglądały naprawdę obiecująco. Potem jednak było już tylko gorzej.

Koniec końców Star Wars Outlaws nie spełniło oczekiwań. Teraz zaś okazało się, że plany względem popremierowego rozwoju produkcji były znacznie większe. 6 dodatków i Star Wars Outlaws 2? Przypomnijmy, że Star Wars Outlaws ostatecznie otrzymało dwa rozszerzenia – Wild Card oraz A Pirate's Fortune. W ich ramach pojawiły się zresztą powszechnie lubiane przez SW-owy fandom postacie, jak Lando Calrissian czy Hondo Ohnaka. Niemniej ani DLC, ani podstawowa gra nie zadowoliły finansowo Ubisoftu, w związku z czym zapadła decyzja o zakończeniu rozwoju produkcji. Tymczasem plany względem tej pozycji miały być zupełnie inne. O wiele bardziej szeroko zakrojone i robiące wrażenie. Niewykluczone bowiem, że gdyby tytuł sprzedał się lepiej, doczekałby się znacznie większego wsparcia. I nie tylko.

Jak twierdzi znany w środowisku insider o nicku FivesWalker, Ubisoft i Massive Entertainment miały rzekomo planować początkowo wydanie aż 6 dodatków. Jeden z nich miał być na przykład powiązany z Star Wars: Outlaws: Low Red Moon – powieścią autorstwa Mike’a Chena, która ukazała się w tym roku. Co więcej, po stworzeniu sześciu rozszerzeń deweloperzy mieli zająć się pracami nad kontynuacją, bo spodziewano się ogromnego sukcesu. Jak wiemy, żaden sukces się nie wydarzył, w następstwie czego pomysły na 4 DLC porzucono, a Star Wars Outlaws 2 nigdy nie powstało. Nie jest jednak jasne, czy prace nad sequelem w ogóle zdążyły się rozpocząć.

GramTV przedstawia:

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

