Star Was Jedi 3 z dużym przeskokiem czasowym? Nowe szczegóły o oczekiwanej grze

Główny bohater ma być o wiele starszy niż w Star Wars Jedi: Ocalały.

Fani serii Star Wars Jedi od dłuższego czasu zastanawiają się, kiedy Respawn Entertainment oficjalnie zapowie trzecią część przygód Cala Kestisa. Choć wiele osób liczy na prezentację gry podczas jednego z nadchodzących wydarzeń branżowych lub podczas gali The Game Awards, wciąż nie pojawiły się żadne konkretne informacje. Do sieci trafiła jednak nowa plotka pochodząca od Toma Hendersona, którego zdaniem fani gwiezdnowojennej serii powinni przygotować się na duży przeskok czasowy. Star Wars Jedi 3 – w grze pokierujemy starszym Calem Kestisem niż w poprzedniej części serii Podczas najnowszego odcinka podcastu Insider Gaming prowadzący dyskutowali o grach, które mogłyby pojawić się podczas tegorocznych pokazów, takich jak Summer Game Fest, Xbox Games Showcase czy State of Play. W trakcie rozmowy Mike Straw stwierdził, że według jego źródeł nie należy spodziewać się obecnie prezentacji Star Wars Eclipse, ponieważ projekt znajduje się w problematycznej fazie produkcji. Dodał jednak, że chętnie zobaczyłby pierwsze materiały ze Star Wars Jedi 3.

Na temat trzeciej odsłony serii wypowiedział się również redaktor naczelny Insider Gaming, Tom Henderson. Dziennikarz ujawnił, że około rok temu usłyszał pewne szczegóły dotyczące fabuły i umiejscowienia akcji gry. Według tych informacji bohater serii ma być zauważalnie starszy niż w poprzednich częściach, co miałoby zostać uzasadnione kolejnym przeskokiem czasowym. To było mniej więcej rok temu, ale słyszałem, że Cal miał być starszy w tej grze. Nie wiem więc, czy planują jakiś niewielki skok czasowy, czy coś w tym rodzaju. Dla przypomnienia, wydarzenia ze Star Wars Jedi: Upadły zakon rozgrywały się w 15 BBY, natomiast Star Wars Jedi: Ocalały osadzono w 9 BBY. Oznacza to pięcioletnią różnicę pomiędzy obiema produkcjami. Cal miał 18 lat podczas wydarzeń przedstawionych w pierwszej części i 23 lata w drugiej. Z wypowiedzi Hendersona wynika jednak, że tym razem różnica wieku może być jeszcze większa. Mike Straw zażartował podczas podcastu, że Cal jest już zapewne dziadkiem, ale Henderson szybko doprecyzował swoją wypowiedź: Nie aż tak starym, żeby używał miecza świetlnego jako laski do chodzenia.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie miałaby rozgrywać się akcja gry. Pozostaje również pytanie, czy wydarzenia zostaną osadzone przed, czy już po bitwie o Yavin, jednym z najważniejszych momentów w historii uniwersum Gwiezdnych wojen. Nowe informacje częściowo pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami Jeffa Grubba. Dziennikarz, który przed premierą ujawnił podtytuł Ocalały, twierdził, że prace nad trzecią częścią rozpoczęły się praktycznie natychmiast po ukończeniu poprzedniej gry. Produkcja ruszyła od razu po drugiej części, a właściwie nawet wcześniej. Wszyscy zaangażowani wiedzieli, że powstanie trzecia gra. Chcieli stworzyć trylogię. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Lucasfilm zapowiedzieli, że w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych historii związanych z Calem Kestisem. Nie oznacza to automatycznie rychłej zapowiedzi Star Wars Jedi 3, ale potwierdza, że postać nadal pozostaje ważnym elementem rozwijanego uniwersum.

