Star Wars: Galactic Racer z oficjalną datą premiery. Przedsprzedaż wystartowała

Już kilka dni temu w sieci pojawiła się data premiery Star Wars: Galactic Racer. Brakowało jedynie potwierdzenia ze strony twórców i wydawcy. Na szczęście deweloperzy ze studia Fuse Games i firma Secret Mode postanowili nie trzymać nas dłużej w niepewności i oficjalnie ujawnili, kiedy nowa gra wyścigowa w świecie Gwiezdnych wojen zadebiutuje na rynku.

Ujawniono datę premiery Star Wars: Galactic Racer

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Star Wars: Galactic Racer odbędzie się 6 października 2026 roku. Już dziś zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe na wersję standardową lub edycję Deluxe. Wszyscy, którzy kupią grę w przedsprzedaży, otrzymają dodatkową barwę pojazdu, której będzie można użyć śmigaczu, skuterze repulsorowym i ślizgaczu, a także dodatkowy sztandar gracza.