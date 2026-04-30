Star Wars: Galactic Racer z oficjalną datą premiery. Przedsprzedaż wystartowała

Wiemy, kiedy fani Gwiezdnych wojen będą mogli spróbować swoich sił w Lidze Galaktycznej.
Już kilka dni temu w sieci pojawiła się data premiery Star Wars: Galactic Racer. Brakowało jedynie potwierdzenia ze strony twórców i wydawcy. Na szczęście deweloperzy ze studia Fuse Games i firma Secret Mode postanowili nie trzymać nas dłużej w niepewności i oficjalnie ujawnili, kiedy nowa gra wyścigowa w świecie Gwiezdnych wojen zadebiutuje na rynku.
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Star Wars: Galactic Racer odbędzie się 6 października 2026 roku. Już dziś zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe na wersję standardową lub edycję Deluxe. Wszyscy, którzy kupią grę w przedsprzedaży, otrzymają dodatkową barwę pojazdu, której będzie można użyć śmigaczu, skuterze repulsorowym i ślizgaczu, a także dodatkowy sztandar gracza.
Imperium straciło kontrolę nad Galaktyką, a wraz z jego upadkiem pojawiła się nowa obsesja: prędkość. Nowa Republika z trudem się odbudowuje, zaś hazard, rozrywka i sława sprzyjają dynamicznemu rozwojowi podziemia. Z tego chaosu rodzi się Liga Galaktyczna – nieoficjalny cykl wyścigów, w ramach którego Syndykaty sponsorują pilotów. W ciągu kilku sekund można zdobyć lub stracić fortunę, a szansę na przetrwanie mają tylko najodważniejsi. Żadnej Mocy. Żadnych przepowiedni. Liczą się tylko umiejętności, strategia i wola zwycięstwa – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Star Wars: Galactic Racer powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy). Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun wspomnianej produkcji.