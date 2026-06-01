Star Wars Eclipse znów wycieka. Kilku różnych bohaterów i szczegóły fabuły

Prace nad grą znajdują się już na zaawansowanym etapie.

Choć wokół Star Wars Eclipse od dłuższego czasu panuje cisza, a ostatni przeciek dotyczący gry miał miejsce ponad rok temu, najnowsze doniesienia sugerują, że projekt rozwijany przez Quantic Dream znajduje się już na zaawansowanym etapie produkcji. Jeden z branżowych informatorów podzielił się nowymi szczegółami dotyczącymi postępów prac oraz szczegółów fabuły gry. Star Wars Eclipse – wyciek ujawnia nowe szczegóły oczekiwanej gry od Quantic Dream z uniwersum Gwiezdnych wojen Według leakira znanego jako FivesWalker, produkcja znajduje się już na zaawansowanym etapie rozwoju, choć do ukończenia projektu wciąż pozostało jeszcze trochę czasu. Informator twierdzi również, że wcześniejsze doniesienia o problemach pomiędzy Quantic Dream a Lucasfilm miały być prawdziwe, jednak nie zagrażają one przyszłości gry. Mimo trudności tytuł ma zachować bardzo ambitną skalę i ostatecznie trafić na rynek.

Przeciek rzuca też nieco światła na strukturę opowieści. Gracze mają przejmować kontrolę nad kilkoma głównymi bohaterami, których losy będą się przeplatać w ramach jednej rozbudowanej historii. Każda z postaci ma prezentować własną perspektywę na wydarzenia rozgrywające się w galaktyce. Wczytywanie ramki mediów. Jednym z protagonistów ma być młody Jedi, przedstawiany jako idealista kierujący się dobrymi intencjami. W trakcie swojej podróży będzie jednak zmuszony mierzyć się z niejednoznacznymi moralnie sytuacjami oraz niebezpieczeństwami czyhającymi w nieodkrytym dotąd regionie galaktyki.

Drugą ważną postacią ma być młoda kobieta pozbawiona wrażliwości na Moc. Według przecieku żyje ona na jałowej planecie pełnej złomu, gdzie zmaga się z biedą i trudnymi warunkami życia. W przeciwieństwie do Rey z filmowej sagi nie jest jednak całkowicie samotna. Od najmłodszych lat opiekować miał się nią starszy mężczyzna pełniący rolę zastępczego dziadka. To właśnie jego pogarszający się stan zdrowia ma stać się punktem zwrotnym w historii bohaterki. Informator twierdzi, że wydarzenie to może popchnąć ją do rozpoczęcia rewolucji, nawet jeśli oznaczałoby to otwartą konfrontację z osobami władającymi Mocą. Oficjalnie Star Wars Eclipse pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych produkcji powstających w studiu Quantic Dream. Gra została zapowiedziana jako narracyjna przygodowa produkcja akcji osadzona w epoce Wielkiej Republiki. Twórcy obiecywali wielu grywalnych bohaterów, rozgałęzioną fabułę oraz decyzje mające realny wpływ na przebieg wydarzeń. Akcja ma rozgrywać się w nieznanym wcześniej regionie Zewnętrznych Rubieży, a jednym z głównych motywów mają być polityczne napięcia i rywalizacja różnych frakcji.

