Star Wars: Fate of the Old Republic skazane na sukces. To ucieszy fanów KOTOR-a

Fani Star Wars: Knights of the Old Republic mogą być spokojni o nową grę z uniwersum Gwiezdnych wojen.

Podczas gali The Game Awards 2025 zaprezentowano projekt, który od razu przyciągnął uwagę fanów gier RPG z uniwersum Gwiezdnych wojen. Star Wars: Fate of the Old Republic ma być duchowym spadkobiercą kultowej serii Star Wars: Knights of the Old Republic i jednocześnie nowym otwarciem dla uniwersum. Teraz dowiedzieliśmy się, dlaczego fani KOTOR-a mogą być spokojni o ten projekt. Star Wars: Fate of the Old Republic – za grę odpowiadają weterani z BioWare Na czele prac stoi Casey Hudson, czyli jedna z najważniejszych postaci związanych z pierwotnym KOTOR-em oraz trylogią Mass Effect. Były szef BioWare pełni dziś funkcję współzałożyciela, prezesa oraz reżysera gry w studiu Arcanaut Studios, które odpowiada za projekt.

Nowe informacje ujawnione na stronie studia pokazują jednak, że Hudson nie jest jedynym weteranem BioWare w zespole. Wcześniej wiadomo było jedynie o trzech współzałożycielach, w tym o dyrektorze finansowym Chrisie Bainie, który w BioWare zajmował się rozwojem biznesowym, oraz o dyrektorze technologicznym Ryanie Hoyle’u, programiście pracującym przy grach studia już od początku lat dwutysięcznych. Reszta zespołu była opisywana dość ogólnie jako mieszanka twórców pracujących przy Knights of the Old Republic, Mass Effect oraz specjalistów z takich firm jak Microsoft, Epic Games, Remedy Entertainment, The Coalition czy ZeniMax Media.

Teraz poznaliśmy kolejne nazwiska. Wśród nich znalazł się Dan Fessenden, który jako starszy projektant techniczny pracował przy pierwszym KOTOR-ze, a także przy grach takich jak Dragon Age: Inkwizycja, Dragon Age: The Veilguard oraz Anthem. Do zespołu dołączyła również Melanie Faulknor, wcześniej związana z BioWare jako producentka i menedżerka projektów lokalizacyjnych. Kolejną ważną postacią jest Caroline Livingstone, obecnie dyrektorka odpowiedzialna za produkcję i performance. W przeszłości pełniła rolę reżyserki nagrań głosowych i producentki przy wszystkich częściach Mass Effect, kilku odsłonach Dragon Age, a także przy Anthem oraz Jade Empire. Zespół uzupełnia Pascal Blanché, dyrektor artystyczny, który nie ma wprawdzie doświadczenia w BioWare, ale pracował przy takich projektach jak Myst IV: Revelation, Assassin's Creed, Splinter Cell: Conviction czy Far Cry: New Dawn. Twórcy podkreślają, że Star Wars: Fate of the Old Republic nie będzie bezpośrednią kontynuacją poprzednich gier ani ich fabularnym rozwinięciem. Projekt ma wprowadzić zupełnie nowych bohaterów i opowiedzieć odrębną historię w realiach znanych fanom. Wciąż nie wiadomo również, w jakim stopniu wcześniejsze wydarzenia z ery Starej Republiki zostaną włączone do oficjalnego kanonu pod nadzorem Disneya.

