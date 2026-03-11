Star Wars KOTOR Remake żyje i ma być imponujący. Insider jest pod wrażeniem gry

Star Wars: Knights of the Old Republic – insider twierdzi, że widział grę i jest pod “ogromnym wrażeniem”
Ostatnio głos w sprawie zabrał użytkownik serwisu X znany jako „100% Star Wars”, który w przeszłości informował o problemach w produkcji remake’u. Insider twierdzi, że miał okazję zobaczyć projekt przygotowywany przez studio Saber Interactive i jest nim wyraźnie zaskoczony. Jego zdaniem decyzja o porzuceniu wcześniejszej wersji gry tworzonej przez Aspyr i rozpoczęciu prac od nowa była słusznym posunięciem.
Jestem pod ogromnym wrażeniem.
Informator nie zdradził żadnych konkretnych szczegółów dotyczących samej rozgrywki czy zmian w fabule. Zasugerował jednak, że jeśli rozwój projektu będzie przebiegał bez większych przeszkód, oficjalna prezentacja gry może nastąpić jeszcze w tym roku. W takim scenariuszu premiera materiałów lub pełnej zapowiedzi mogłaby nastąpić w 2026 roku.
W społeczności fanów szybko pojawiły się pytania dotyczące systemu walki, który w przypadku remake’u budzi spore zainteresowanie. W poprzedniej, anulowanej wersji przygotowywanej przez Aspyr rozważano bardziej dynamiczne podejście do starć, inspirowane grami akcji.
Jako spory fan KOTOR widziałem remake z systemem walki nastawionym na akcję i nie było to spełnienie marzeń.
Insider dodał także, że wcześniejszy model starć przypominał mieszankę rozwiązań znanych z innych produkcji:
Mechanika walki wyglądała jak uboga wersja Star Wars Jedi: Upadły Zakon połączona z systemem pauzy z Final Fantasy 7.
Insider został również zapytany o to, co konkretnie zrobiło na nim największe wrażenie w nowej wersji gry. Nie zdradził szczegółów, ale zasugerował, że projekt rozwija się w dobrym kierunku.
Nie mogę powiedzieć nic konkretnego poza tym, że wydaje mi się, iż podchodzą do tego właściwie w całościowym ujęciu.
Choć szczegóły nadal pozostają tajemnicą, sama informacja o postępach w produkcji może być dobrą wiadomością dla fanów uniwersum Gwiezdnych wojen. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake przez długi czas znajdowało się w produkcyjnym zawieszeniu, dlatego każda nowa wzmianka o projekcie przyciąga uwagę społeczności. Niestety wiele wskazuje na to, że na premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
