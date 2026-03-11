Zaloguj się lub Zarejestruj

Star Wars KOTOR Remake żyje i ma być imponujący. Insider jest pod wrażeniem gry

Radosław Krajewski
2026/03/11 12:00
Tylko czy można mu zaufać?

Niedawno Tim Willits z Saber Interactive potwierdził, że Star Wars: Knights of the Old Republic Remake wciąż powstaje, ale od dłuższego czasu nie usłyszeliśmy żadnych nowych szczegółów o grze. Teraz pierwszymi od dawna informacjami podzielił się jeden z insiderów, który miał widzieć produkcję w akcji.

Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic – insider twierdzi, że widział grę i jest pod “ogromnym wrażeniem”

Ostatnio głos w sprawie zabrał użytkownik serwisu X znany jako „100% Star Wars”, który w przeszłości informował o problemach w produkcji remake’u. Insider twierdzi, że miał okazję zobaczyć projekt przygotowywany przez studio Saber Interactive i jest nim wyraźnie zaskoczony. Jego zdaniem decyzja o porzuceniu wcześniejszej wersji gry tworzonej przez Aspyr i rozpoczęciu prac od nowa była słusznym posunięciem.

Jestem pod ogromnym wrażeniem.

Informator nie zdradził żadnych konkretnych szczegółów dotyczących samej rozgrywki czy zmian w fabule. Zasugerował jednak, że jeśli rozwój projektu będzie przebiegał bez większych przeszkód, oficjalna prezentacja gry może nastąpić jeszcze w tym roku. W takim scenariuszu premiera materiałów lub pełnej zapowiedzi mogłaby nastąpić w 2026 roku.

W społeczności fanów szybko pojawiły się pytania dotyczące systemu walki, który w przypadku remake’u budzi spore zainteresowanie. W poprzedniej, anulowanej wersji przygotowywanej przez Aspyr rozważano bardziej dynamiczne podejście do starć, inspirowane grami akcji.

Jako spory fan KOTOR widziałem remake z systemem walki nastawionym na akcję i nie było to spełnienie marzeń.

Insider dodał także, że wcześniejszy model starć przypominał mieszankę rozwiązań znanych z innych produkcji:

Mechanika walki wyglądała jak uboga wersja Star Wars Jedi: Upadły Zakon połączona z systemem pauzy z Final Fantasy 7.

Insider został również zapytany o to, co konkretnie zrobiło na nim największe wrażenie w nowej wersji gry. Nie zdradził szczegółów, ale zasugerował, że projekt rozwija się w dobrym kierunku.

Nie mogę powiedzieć nic konkretnego poza tym, że wydaje mi się, iż podchodzą do tego właściwie w całościowym ujęciu.

Choć szczegóły nadal pozostają tajemnicą, sama informacja o postępach w produkcji może być dobrą wiadomością dla fanów uniwersum Gwiezdnych wojen. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake przez długi czas znajdowało się w produkcyjnym zawieszeniu, dlatego każda nowa wzmianka o projekcie przyciąga uwagę społeczności. Niestety wiele wskazuje na to, że na premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Źródło:https://wccftech.com/star-wars-knights-of-the-old-republic-remake-details-2026-reveal/

