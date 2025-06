„Sprzęt Xboxa jest martwy”. Założycielka zespołu Xbox o strategii Microsoftu

Według Laury Fryer Xbox może powoli wycofywać się z rynku sprzętu

Słowa Fryer są reakcją na szereg ostatnich partnerstw Microsoftu z zewnętrznymi firmami sprzętowymi, takich jak Meta Quest 3S Xbox Edition czy umowa z AMD. W jej ocenie przenośny ROG Xbox Ally, działający na Windowsie i umożliwiający dostęp do gier ze sklepów takich jak Steam, sugeruje kierunek, w którym zmierza Xbox.

Jako jedna z członkiń założycielskiego zespołu Xbox, oczywiście nie jestem zadowolona z tego, w jakim miejscu dziś znajduje się marka. Nie cieszy mnie patrzenie, jak cała wartość, którą pomogłam stworzyć, powoli się rozpada. Jest mi smutno, bo z mojej perspektywy wygląda to tak, jakby Xbox nie chciał już – albo wręcz nie był w stanie – tworzyć sprzętu. Dlatego ta współpraca z [ROG Ally] to dla mnie powolne wycofywanie się z rynku sprzętu.

Jej zdaniem, plan Microsoftu to „kierowanie wszystkich do Game Pass”, który, choć wartościowy, staje się centralnym punktem strategii. Fryer kwestionuje długoterminową wizję Microsoftu, pytając o „nowe hity” i o to, co sprawi, że gracze będą dbać o Xboxa za 25 lat.