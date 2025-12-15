Krótki komunikat, duża informacja. Gears of War: E-Day z potwierdzonym terminem premiery

Fani Gears of War mogą odliczać. E-Day ma potwierdzony rok premiery.
Studio The Coalition potwierdziło, że Gears of War: E-Day zadebiutuje na rynku w 2026 roku. Ta wiadomość została ogłoszona za pomocą krótkiego komunikatu w mediach społecznościowych. Po tym małym ogłoszeniu fani serii mogą zwrócić uwagę na przyszłomiesięczne wydarzenie Developer_Direct, na którym studio Playground Games oraz inne zespoły mają zaprezentować swoje bieżące prace, a podczas którego mogą pojawić się dodatkowe szczegóły dotyczące E-Day.
Gears of War: E-Day to pierwszy pełnoprawny tytuł w głównej linii fabularnej serii od czasu premiery Gears 5 w 2019 roku. W produkcji The Coalition gracze wcielą się w postacie Marcusa Fenixa oraz Dominica Santiago, którzy powrócą z udziałem swoich oryginalnych aktorów głosowych.
Ważną cechą Gears of War: E-Day jest powrót do pierwotnych założeń gatunkowych, co stanowi istotną zmianę w porównaniu do kolejnych części serii. Podczas gdy późniejsze odsłony serii Gears bardziej skupiały się na przygodzie i intensywnej akcji, E-Day ma powrócić do korzeni horroru. Twórcy zapowiedzieli także, że gra będzie oferować liniową kampanię w mieście Kalona.
Czternaście lat przed wydarzeniami z Gears of War bohaterowie wojenni Marcus Fenix i Dom Santiago wracają do domu, aby stawić czoła nowemu koszmarowi: Hordzie Szarańczy. Te podziemne potwory, odrażające i nieustępliwe, eksplodują z głębi ziemi, oblegając ludzkość.
Jeśli chodzi o dostępność platform, The Coalition potwierdziło, że ten prequel zostanie wydany na konsolach Xbox Series X/S oraz na PC. Natomiast kwestia tego, czy gra pojawi się również na konsoli PlayStation 5 w dniu premiery, pozostaje otwarta i na razie niepotwierdzona. Teraz wiemy już jednak, że trafi do graczy w 2026 roku.
