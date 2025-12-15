Krótki komunikat, duża informacja. Gears of War: E-Day z potwierdzonym terminem premiery

Studio The Coalition potwierdziło, że Gears of War: E-Day zadebiutuje na rynku w 2026 roku. Ta wiadomość została ogłoszona za pomocą krótkiego komunikatu w mediach społecznościowych. Po tym małym ogłoszeniu fani serii mogą zwrócić uwagę na przyszłomiesięczne wydarzenie Developer_Direct, na którym studio Playground Games oraz inne zespoły mają zaprezentować swoje bieżące prace, a podczas którego mogą pojawić się dodatkowe szczegóły dotyczące E-Day.

The Coalition potwierdza. Gears of War: E-Day trafi do graczy w 2026 roku

Gears of War: E-Day to pierwszy pełnoprawny tytuł w głównej linii fabularnej serii od czasu premiery Gears 5 w 2019 roku. W produkcji The Coalition gracze wcielą się w postacie Marcusa Fenixa oraz Dominica Santiago, którzy powrócą z udziałem swoich oryginalnych aktorów głosowych.