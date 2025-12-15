Zaloguj się lub Zarejestruj

Matt Booty o cenach gier. Microsoft nie planuje 80 dolarów za nowe tytuły

Patrycja Pietrowska
2025/12/15 18:00
0
0

Matt Booty z Microsoftu podkreśla, że firma koncentruje się na „dostarczaniu wartości” i słuchaniu opinii społeczności.

Rok 2025 przyniósł istotne zmiany w branży gier wideo, w tym wprowadzenie przez Nintendo gier wycenionych na 80 dolarów, poczynając od tytułu Mario Kart World na konsolę Nintendo Switch 2. Microsoft podjął próbę dołączenia do tego trendu, proponując cenę 80 dolarów za The Outer Worlds 2, jednak szybko wycofał się z tej decyzji w obliczu krytyki ze strony społeczności. Szef ds. treści gier i studiów w Microsofcie, Matt Booty, stwierdził, że na obecnym etapie firma nie ma w planach powrotu do tego poziomu cen.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Gry za 80 dolarów to nie ten moment dla Microsoftu

W wywiadzie dla Variety Booty podkreślił, że głównym celem Microsoftu jest „docieranie do graczy tam, gdzie aktualnie się znajdują”. Zapewnił również, że firma będzie „nadal słuchać opinii fanów” w tej kwestii, a mniejszy nacisk będzie kładziony na „cenę wyjściową gry”.

W ostatnim roku reagowaliśmy na zmiany i myślę, że dla nas kluczowe będzie – wrócę tu do sformułowania – docieranie do graczy tam, gdzie aktualnie się znajdują.

Sądzę, że coraz mniejszy nacisk będzie kładziony na samą cenę wyjściową gry, ponieważ gracze zaczynają wchodzić w interakcję z grami na różne sposoby. Z naszej perspektywy monetyzacja funkcjonuje dziś na wiele różnych sposobów.

Dlatego będziemy nadal słuchać opinii fanów i równoważyć je z potrzebą prowadzenia zdrowego biznesu. Na ten moment, jeśli chodzi o zawartość, nie mamy żadnych aktualizacji dotyczących cen.

GramTV przedstawia:

Odwołanie do „wielu różnych sposobów” monetyzacji prawdopodobnie wiąże się z innymi strategiami cenowymi Microsoftu. Niedawno ogłoszono podwyżkę ceny subskrypcji Game Pass Ultimate, która obecnie kosztuje 30 dolarów miesięcznie. Ponadto, według doniesień, Microsoft testuje darmową wersję usługi Xbox Cloud Gaming z reklamami.

Pomimo obecnego braku planów podniesienia cen, w przyszłości Microsoft może podjąć próbę ponownego wprowadzenia gier za 80 dolarów, zwłaszcza dla dużych tytułów planowanych na 2026 rok, takich jak Forza Horizon 6 czy Fable. Nie pozostaje zatem nic innego, jak obserwować kolejne kroki firmy.

Źródło:https://gamingbolt.com/microsoft-doesnt-have-any-pricing-updates-after-failing-to-push-80-games-in-2025

Tagi:

News
Microsoft
cena
ceny
Matt Booty
ceny gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112