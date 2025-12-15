Matt Booty o cenach gier. Microsoft nie planuje 80 dolarów za nowe tytuły

Rok 2025 przyniósł istotne zmiany w branży gier wideo, w tym wprowadzenie przez Nintendo gier wycenionych na 80 dolarów, poczynając od tytułu Mario Kart World na konsolę Nintendo Switch 2. Microsoft podjął próbę dołączenia do tego trendu, proponując cenę 80 dolarów za The Outer Worlds 2, jednak szybko wycofał się z tej decyzji w obliczu krytyki ze strony społeczności. Szef ds. treści gier i studiów w Microsofcie, Matt Booty, stwierdził, że na obecnym etapie firma nie ma w planach powrotu do tego poziomu cen.

Gry za 80 dolarów to nie ten moment dla Microsoftu

W wywiadzie dla Variety Booty podkreślił, że głównym celem Microsoftu jest „docieranie do graczy tam, gdzie aktualnie się znajdują”. Zapewnił również, że firma będzie „nadal słuchać opinii fanów” w tej kwestii, a mniejszy nacisk będzie kładziony na „cenę wyjściową gry”.