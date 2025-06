ROG Xbox Ally i Ally X bez ekranów OLED. Dlaczego Asus zrezygnował z tej technologii?

„OLED z VRR pobiera obecnie znacznie więcej mocy niż LCD, z którego korzystamy w Ally. A my nie chcemy rezygnować z VRR. Dla mnie to funkcja absolutnie obowiązkowa w 2025 roku” – podkreślił Gordon. Dodał też, że ekrany OLED są po prostu droższe, co podniosłoby finalną cenę urządzenia.