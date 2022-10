Spider-Man Remastered umożliwia połączenie kont Steam i PlayStation Network

Od premiery Marvel’s Spider-Man Remastered miną niebawem dwa miesiące. Pecetowa wersja produkcji studia Insomniac Games zebrała bardzo dobre oceny, a fani zdążyli już przygotować kilka interesujących modyfikacji. Tymczasem tytuł doczekał się nowej aktualizacji i nie byłoby w tym oczywiście nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wspomniany patch wprowadza możliwość połączenia swoich kont Steam i PlayStation Network.

Pecetowa wersja gry Marvel’s Spider-Man Remastered otrzymała nową funkcję

Marvel’s Spider-Man Remastered to pierwsza gra Sony, która doczekała się wspomnianej funkcji. Gracze, którzy zdecydują się na połączenie kont, mogą także liczyć na nagrody w postaci stroju Resilient Suit, gadżetu Concussive Blast oraz dwóch punktów umiejętności. Niestety użytkownicy nie mogą liczyć na wspólne trofea na swoich Steam i PlayStation. Niewykluczone jednak, że w przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie.



Warto bowiem pamiętać, że jeszcze w tym miesiącu na komputerach osobistych zadebiutuje Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (19 października) oraz Sackboy: A Big Adventure (27 października). Ponadto tej jesieni gracze PC otrzymają również możliwość zapoznania się z grą Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.



Na koniec przypomnijmy, że gra Marvel’s Spider-Man Remastered zadebiutowała na komputerach osobistych w sierpniu bieżącego roku. Wcześniej przygody Petera Parkera dostępne był wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pecetowej wersji produkcji studia Insomniac Games, to serdecznie zapraszamy do lektury: Marvel’s Spider-Man Remastered – recenzja wersji na PC.