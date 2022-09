Sackboy: A Big Adventure z datą premiery na PC. Zwiastun zdradza szczegóły

Już pod koniec października ubiegłego roku w sieci pojawiały się informacje, że Sackboy: A Big Adventure może w najbliższym czasie zadebiutować na komputerach osobistych. W czerwcu tego roku ponownie można było trafić na nieoficjalne doniesienia na ten temat. Tymczasem na latynoamerykańskim kanale PlayStation na YouTube pojawił się dziś zwiastun pecetowej wersji gry Sumo Digital, który zdradza datę premiery produkcji na wspomnianej platformie.

Sackboy: A Big Adventure zadebiutuje na PC w październiku

Okazuje się, że Sackboy: A Big Adventure ukaże się na komputerach osobistych już 27 października. Tytuł dostępny będzie zarówno na Steam, jak i w Epic Games Store. Gracze PC mogą liczyć na zabawę w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę. Nie zabraknie też wsparcia dla technologii Nvidia DLSS oraz obsługi ultraszerokich monitorów. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po pecetowej wersji gry Sumo Digital.



Warto zwrócić uwagę, że trailer dostępny jest obecnie wyłącznie na latynoamerykańskim kanale PlayStation. Niewykluczone więc, że wspomniany oddział pospieszył się nieco z publikacją materiału. Wiele wskazuje jednak na to, że jeszcze dziś Sony powinno oficjalnie potwierdzić datę premiery Sackboy: A Big Adventure na PC.



Na koniec przypomnijmy, że gra Sackboy: A Big Adventure zadebiutowała w listopadzie 2020 roku na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Sackboy: A Big Adventure – recenzja – mała, wielka przygoda.