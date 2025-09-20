Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony testuje cierpliwość fanów Bloodborne. „Wciąż nic się nie dzieje”

Mikołaj Ciesielski
2025/09/20 12:00
Złe wieści dla wszystkich miłośników jednego z najlepszych tytułów ekskluzywnych dla PlayStation 4.

W marcu tego roku minęło dokładnie 10 lat od premiery Bloodborne. Fani od dłuższego czasu czekają na wieści dotyczące odświeżonej wersji, portu na PC lub kontynuacji gry From Software. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie gracze nie powinni spodziewać się żadnych informacji związanych ze wspomnianą produkcją.

Bloodborne
Bloodborne

Sony najwyraźniej nie szykuje żadnej niespodzianki dla fanów Bloodborne

Temat Bloodborne w ostatnim odcinku Game Mess Decides poruszył Jeff Grubb (dzięki GamingBolt). Popularny dziennikarz skontaktował się bowiem ze swoimi źródłami, by zdobyć informacje o kolejnym State of Play lub PlayStation Showcase, które rzekomo ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Jeśli ktoś z Was liczył, że na nadchodzącym pokazie Sony doczekamy się np. zapowiedzi pecetowej wersji Bloodborne, to mamy złe wieści.

Sprawdzałem to całkiem niedawno i w związku z Bloodborne wciąż nic się nie dzieje, więc nie ma się czegokolwiek spodziewać – przekazał Grubb.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że na początku tego roku to From Software pytało graczy o zainteresowanie nową odsłoną Bloodborne. Sama marka znajduje się jednak w rękach Sony, dlatego też twórcy Elden Ring musieliby najpierw dojść do porozumienia z japońską korporacją. Wygląda jednak na to, że producent konsol PlayStation nie jest obecnie zainteresowany rozwojem wspomnianego IP.

Na koniec przypomnijmy, że Bloodborne zadebiutowało na rynku dokładnie 24 marca 2015 roku wyłącznie na PlayStation 4. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Bloodborne – recenzja.

Źródło:https://gamingbolt.com/bloodborne-still-has-no-plans-for-pc-version-rumor

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

