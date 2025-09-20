Sony testuje cierpliwość fanów Bloodborne. „Wciąż nic się nie dzieje”

W marcu tego roku minęło dokładnie 10 lat od premiery Bloodborne. Fani od dłuższego czasu czekają na wieści dotyczące odświeżonej wersji, portu na PC lub kontynuacji gry From Software. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie gracze nie powinni spodziewać się żadnych informacji związanych ze wspomnianą produkcją.

Sony najwyraźniej nie szykuje żadnej niespodzianki dla fanów Bloodborne

Temat Bloodborne w ostatnim odcinku Game Mess Decides poruszył Jeff Grubb (dzięki GamingBolt). Popularny dziennikarz skontaktował się bowiem ze swoimi źródłami, by zdobyć informacje o kolejnym State of Play lub PlayStation Showcase, które rzekomo ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Jeśli ktoś z Was liczył, że na nadchodzącym pokazie Sony doczekamy się np. zapowiedzi pecetowej wersji Bloodborne, to mamy złe wieści.