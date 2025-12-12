Lords of the Fallen 2 z pierwszym pokazem rozgrywki na The Game Awards. Brutalny zwiastun odsłania mroczny świat i potężnych bossów

CI Games nie zabrakło na gali The Game Awards.

Podczas tegorocznego The Game Awards studio CI Games zaprezentowało pierwszy materiał z rozgrywki Lords of the Fallen 2, czyli kontynuacji mrocznego soulslike’a, który ponownie zabierze graczy do świata rozdzieranego przez pradawne moce. Zwiastun utrzymany w intensywnym, brutalnym tonie pokazuje dynamiczne starcia z licznymi przeciwnikami, a w materiale wykorzystano utwór „It’s a Sin” w wykonaniu grupy Ghost. Już pierwsze ujęcia sugerują, że twórcy zamierzają podnieść poprzeczkę w zakresie widowiskowej i krwawej walki charakterystycznej dla gatunku soulslike. Lords of the Fallen 2 – efektowny zwiastun z okazji The Game Awards 2025 Materiał pozwala przyjrzeć się bliżej dwóm przenikającym się wymiarom, które mają stanowić fundament eksploracji w nadchodzącej kontynuacji. Gracze trafią do królestwa walczącego o przetrwanie po tysiącu lat od upadku mrocznego boga Adyra. Kraina Umbral oraz jej bezlitośni mieszkańcy będą nieustannie sprawdzać granice wytrzymałości bohatera, a twórcy podkreślają, że skala świata ma być większa niż w poprzedniej odsłonie.

Szczególną uwagę przyciągają efektowne i wyjątkowo brutalne egzekucje, które można wykonywać na przeciwnikach. System walki ma być szybszy, agresywniejszy i oferować szeroki wachlarz narzędzi do eliminowania wrogów, w tym możliwość rozczłonkowywania ich podczas finiszerów. W grze pojawi się także rozbudowany zestaw oponentów oraz bossów. W pierwszym materiale zaprezentowano trzy z nich. Heartroot Warden otoczony metalowymi płytami korzysta z potężnego miecza połączonego z łańcuchową strukturą. Koydreth to skrzydlaty monstrum operujące runicznym lustrem, które służy jako broń ofensywna. Lingao the Souring Storm jest natomiast ogromnym smokiem, który wykorzystuje moc wiatru oraz błyskawic, aby zasypywać gracza destrukcyjnymi atakami. Twórcy zapowiadają, że nadchodząca część pozwoli grać w pojedynkę lub we współpracy z innym graczem. Kooperacja umożliwi dzielenie postępów w kampanii. Dostępny ma być również opcjonalny tryb rywalizacji PvP. Całość powstaje na silniku Unreal Engine 5, co ma przełożyć się na bardziej szczegółowe lokacje oraz zaawansowane efekty wizualne.

W oddzielnym oświadczeniu reżyser projektu James Lowe podkreślił, że zespół chce rozwijać serię zgodnie z filozofią stawiania graczy na pierwszym miejscu: Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że pierwszy materiał z rozgrywki Lords of the Fallen II prezentujemy na TGA. Kontynuację tworzymy i rozwijamy zgodnie z naszą filozofią, która zakłada stawianie graczy na pierwszym miejscu. Z niecierpliwością czekamy na ich reakcje, szczególnie na opinie dotyczące szybkości i brutalności systemu walki, znacznie większej różnorodności przeciwników oraz bardziej spektakularnych starć z bossami. A to dopiero początek. CI Games zapowiada kolejne informacje przed premierą zaplanowaną na 2026 rok. Lords of the Fallen 2 trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC w sklepie Epic Games Store. W oczekiwaniu na kontynuację zainteresowani gracze mogą nadrobić poprzednią odsłonę dzięki dostępnej zniżce wynoszącej 50% na platformach Steam i Epic Games Store oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.