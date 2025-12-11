Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2025 w PS Store. Nominowane gry w promocji

The Game Awards 2025 rozpocznie się już za kilka godzin, a tymczasem w PlayStation Store ruszyła wyprzedaż z okazji wspomnianej gali rozdania nagród. W ofercie znalazły się zarówno gry nominowane w tegorocznej edycji, jak i produkcje z poprzednich lat. Gracze mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dying Light: The Beast, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Split Fiction.
Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2025 w PlayStation Store kończy się 16 grudnia 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Blue Prince (PS5) – 87,10 PLN (zamiast 134 PLN)
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 175,20 PLN (zamiast 219 PLN)
- Dead Island 2 (PS4/PS5) – 54,75 PLN (zamiast 219 PLN)
- Dead Space Remake (PS5) – 52,48 PLN (zamiast 349,90 PLN)
- DOOM: The Dark Ages Premium Edition (PS5) – 214,50 PLN (zamiast 429 PLN)
- Dredge (PS4/PS5) – 43,60 PLN (zamiast 109 PLN)
- Dying Light: The Beast (PS5) – 255,20 PLN (zamiast 319 PLN)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5) – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Metaphor: ReFantazio (PS4/PS5) – 149,50 PLN (zamiast 299 PLN)
- Monster Hunter Wilds (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Persona 5: Ultimate Edition – 67,35 PLN (zamiast 449 PLN)
- Resident Evil 4 (PS4/PS5) – 67,60 PLN (zamiast 169 PLN)
- Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) – 169,50 PLN (zamiast 339 PLN)
- Split Fiction (PS5) – 172,42 PLN (zamiast 229,90 PLN)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) – 119,60 PLN (zamiast 299 PLN)
