Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2025 w PS Store. Nominowane gry w promocji

Mikołaj Ciesielski
2025/12/11 17:25
Gracze mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Clair Obscur: Expedition 33, Dying Light: The Beast czy Kingdom Come: Deliverance 2.

The Game Awards 2025 rozpocznie się już za kilka godzin, a tymczasem w PlayStation Store ruszyła wyprzedaż z okazji wspomnianej gali rozdania nagród. W ofercie znalazły się zarówno gry nominowane w tegorocznej edycji, jak i produkcje z poprzednich lat. Gracze mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dying Light: The Beast, Kingdom Come: Deliverance 2 czy Split Fiction.

Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2025 w PlayStation Store kończy się 16 grudnia 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż z okazji The Game Awards 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

