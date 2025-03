Dzisiaj mija 10 lat od premiery Bloodborne. Gracze nie liczą jednak na ogłoszenie od Sony

Z powodu popularności Bloodborne od dawna słyszymy plotki, według których gra ma otrzymać remaster lub remake zmierzający na PlayStation 5 oraz komputery osobiste. Niestety niewiele na to wskazuje, a Sony bardziej skupiło się do tej pory między innymi na odświeżeniu Days Gone oraz Horizon Zero Dawn. W mediach społecznościowych pojawiło się kilka głosów przypominających o rocznicy, jednak tonujących ekscytację fanów.

Jak już wspomnieliśmy, Bloodborne jest dostępne wyłącznie na konsolach Sony. W zeszłym miesiącu odbyły się testy Elden Ring Nightreign - przy okazji zorganizowano ankietę z pytaniem o potencjalną kontynuację RPG-a z 2015 roku.